La crónica | Triste final de temporada para un CD Castellón B que desciende a Tercera Federación (1-0)

Un año después de ascender a Segunda Federación, el CD Castellón B se despidió de esta atractiva y exigente categoría. No hubo milagro. Se intentó, pero no se pudo conseguir. Un equipo (el albinegro) quiso jugar y ganar, y otro (el rojiblanco) se dedicó a perder todo el tiempo del tiempo con la permisibilidad del colegiado. Entre unas cosas y otras, el conjunto de Óscar López perdió y se despidió de la categoría.

El descenso es la consecuencia de dos meses de malos resultados. Ganando dos de los siete últimos partidos de liga se hubiese esquivado el descenso de categoría. Pero nada. Lo peor de este filial albinegro se vio en el momento más decisivo de la competición. Y la categoría prácticamente la perdió siete días antes a la cita de Las Gaunas, tras perder en Castalia por 2-3. Ahora tiempo para la reflexión, se le lavará la cara al CD Castellón B para competir en Tercera Federación.

Último once titular del CD Castellón B en su corta etapa en la Segunda Federación. / CD Castellón

El partido arrancó tal y como se esperaba: un filial albinegro que desde el pitido inicial salió a por todas y un conjunto riojano repartiendo palos y perdiendo todo el tiempo posible (en el minuto 13 el árbitro le dio un toque de atención al portero local). Cada falta de los castellonenses se convertía en una pérdida de tiempo descomunal. Una pérdida de tiempo que contó con la permisibilidad del colegiado berciano Omar Álvarez Rodríguez.

A todo ello, el encuentro fue totalmente dominado por el CD Castellón B que no quiso llevar el partido por la vía del fútbol bien hilvanado, subiendo metro a metro, sin cometer los groseros errores que le costaron dos goles finales en Castalia que pusieron el 2-3. A pesar del dominio territorial de los albinegros, la única acción clara de peligro que se vio en a la media hora de juego la dispuso la SD Logroñés e el minuto 3 con un cabezazo de Pablo Aguinaga que Sergi Torner consiguió rechazar a saque de esquina.

Marcos Montero, mediocentro del Castellón B, conduce el balón rodeado de rivales. / CD Castellón

Pocos espacios

Con el balón en los pies la desesperación llegaba al filial castellonense porque su rival, bien encerrado atrás sin balón, apenas dejaba espacios para poder buscar el lanzamiento a portería. Por eso los intentos de los chavales de Óscar López acabaron con pérdidas de balón o, de vez en cuando, en algún saque de esquina, pero poco más. Se llegó al final del primer tiempo con una posesión de 36-64% para los ‘orelluts’. Con solo dos minutos de tiempo extra se llegó al descanso.

La segunda parte arrancó sin cambios en ambas formaciones. Tampoco cambio al juego de la primera parte. La SD Logroñés empeñado en perder tiempo y el CD Castellón B queriendo, pero estrellándose una y otra vez contra el muro rojiblanco de los locales. En el minuto 51 Marcos Montero se incrustó por la izquierda y ya dentro del área lanzó raso y el portero local rechazó a saque de esquina. La réplica local, en el minuto 54, con un mano a mano de Iñaki Tellechea que Sergi Torner, con el brazo, rechazó a córner.

El central Charbel mira al frente en busca de algún compañero para enviarle el balón. / CD Castellón

Primeros cambios

Los dos primeros cambios (entrada de Nico Font y Óscar Albiol), coincidió con la jugada clave. Un jugado de la SD Logroñés se fue al suelo dentro del área y el colegiado cobró penalti. Protestaron sin éxito los chavales del CD Castellón B. Desde los once metros lanzó Sergio Gil y engañó a Sergi Tornero. El 1-0 en el minuto 67. La eliminatoria tomó un color de castaño a oscuro. A partir de ahí, querer y no poder.

Y poco a poco el partido fue muriendo. El filial cada vez estaba más deshinchado. La SD Logroñés llevó el partido donde quiso y la derrota final se lleva al filial albinegro a la Tercera Federación.

Ficha técnica:

-1- SD Logroñés: Kike Royo; Lecea, Samu Clavero, Zubiri (Lazcano, min. 31), Julen Hualde; Ayensa, Diego Núñez, Diego Sánchez, Pablo Aguinaga (Moha, min. 83); Dani Sancho (San Martín, min. 66) e Iñaki Tellechea (Sergio Gil, min. 66).

-0- CD Castellón B: Sergi Torner; Charbel, Fadel, Álex Alcira; Jorge Domingo, Terma (Rubén Catalá, min. 70), Gabarri, Marcos Montero (Óscar Albiol, min. 57), Isi Angulo (Nico Font, min. 57); Carlos Segura y Miguelón Ferrer (Jacobo, min. 87).

El gol: 1-0. Min. 67: Sergio Gil (p).

Árbitro: Omar Álvarez Rodríguez (Ponferrada). Amonestó a los locales Kike Royo, Lecea, Tellechea, Ayensa, Diego Sánchez, Dani Sancho y Julen Hualde; y a los visitantes Fadel, Torner y Gabarri.

Campo: Las Gaunas.

Entrada: 1.500 espectadores.