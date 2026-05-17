Informe CD Castellón | La afición albinegra es más fiel a su equipo esta temporada 2025/26

La media de espectadores en las gradas del SkiFy Castalia esta temporada está siendo mayor que en la misma jornada del anterior curso liguero, cuando restaba un partido para finalizar el campeonato. A pesar de esa mejora, el lleno absoluto no se ha visto ni la pasada temporada ni en la actual. Eso sí, la media sube casi en mil aficionados, respecto a los registros de la campaña 2024/25.

La afición del CD Castellón ha acudido en mayor número respecto al curso anterios. / KMY ROS

Con el equipo peleando por el ascenso, la media de espectadores esta temporada es de 11.725 seguidores por encuentro disputado (20 y falta el último contra la SD Éibar). La pasada campaña, a falta del último partido en Castalia la media fue de 10.917 espectadores. En números totales, hasta la fecha por el feudo albinegro han pasado 234.503 espectadores, por los 218.356 del curso anterior.

El partido que más público ha congregado en las gradas del feudo castellonense coincidió con la visita del líder Real Racing Club Santander (1-3), con 14.201 aficionados en las gradas. Siendo el que menos el que se jugó en día laborable contra el CD Mirandés, con apenas 7.074 aficionados. La pasada temporada el encuentro con más público fue el de la segunda jornada contra el Real Oviedo, con 13.709 seguidores.