Las cuentas del CD Castellón para asegurar su participación en el 'play-off' de ascenso

Haber sumado dos de los nueve últimos puntos, en el momento clave de la temporada, dejan al CD Castellón sin margen de error. Dependiendo de sí mismo, eso hay que tenerlo presente, pero ahora se queda con poco margen de error. Al mínimo traspié en estas dos últimas jornadas se puede salir de los puestos de play-off de ascenso. Por ahora, tras los resultados del sábado, los albinegros sigue dentro, ya que son 6º con 66 puntos, aunque empatados con el 7º, que es el Burgos tras ganar en Granada (0-1) y la derrota del Eibar (8º, con 64 unidades) en León ante la Cultural (2-1).

Así que los dos últimos compromisos de la fase regular de la escuadra castellonense se tienen que afrontar cuál finales: a por todas, a ganar. Un último esfuerzo para alcanzar ese objetivo por el que se ha estado peleando prácticamente desde que comenzó a rodar el balón, a mediados de agosto pasado.

Los goles de Camara deben ser fundamentales para asegurar el objetivo del 'play-off'. / KMY ROS

Y como en todas partes cuecen habas, el CD Castellón tiene un calendario donde los rivales van a jugar al filo de la navaja. En El Alcoraz, frente a la SD Huesca el próximo fin de semana, ante un rival que se jugará gran parte de las posibilidades de eludir el descenso de categoría, ese que planea por la capital oscense durante toda la segunda vuelta. Este partido tiene horario fijado. Penúltima jornada que se jugará toda a la misma hora: el domingo 24 a las 18.30 horas. El feudo oscense será una olla a presión, pero en peores plazas ha toreado este CD Castellón y ha salido sin descolocarse el flequillo.

Clave el último partido

Y si las cosas no ruedan bien, porque ganar en El Alcoraz no será nada fácil, se lo tendrá que jugar todo a una carta en el SkiFy Castalia contra la SD Éibar en la última jornada del campeonato que aún no tiene ni día ni hora establecido por LaLiga. Será el sábado 30 o domingo 31. La mayoría de los encuentros se jugarán a la misma hora porque está todo tan igualado por arriba y por abajo que raro será el partido donde no haya nada en juego en los dos equipos.

En todas las quinielas aparece el conjunto castellonense como uno de los cuatro que jugará esa mini fase de ascenso a Primera, pero se lo tiene que ganar en el campo. La SD Éibar y el Burgos CF son los principales rivales que podrían poner en peligro la plaza de play-off de ascenso que en estos momentos ocupa el CD Castellón de Pablo Hernández. Son seis puntos donde habrá mucho en juego y donde se tendrá que ir al 200%.