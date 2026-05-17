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La previa | El Castellón B debe ganar en Las Gaunas para no certificar el descenso a Tercera

El filial albinegro de Óscar López debe remontar el 2-3 de la frente a la rocosa SD Logroñés

Carlos Segura y Jorge Domingo, que apuntan a titulares, durante el entrenamiento del miércoles.

Carlos Segura y Jorge Domingo, que apuntan a titulares, durante el entrenamiento del miércoles. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Castellón

Ganar para seguir vivo o empatar o perder para descender de categoría. El propio CD Castellón B se ha ido complicando la vida en las últimas semanas y de él depende de seguir en Segunda Federación o bajar a Tercera. En estos momentos la cosa está 60 a 40% para los locales, tras lo acontecido en Castalia hace siete días. Ahora tocará ganar de más de un gol para eludir el peor de los destinos: bajar de categoría. El encuentro será esta tarde a las 18.00 horas en el campo Las Gaunas.

El CD Castellón B se complió mucho la permanencia tras perder en la ida en Castalia.

El CD Castellón B se complió mucho la permanencia tras perder en la ida en Castalia. / Juan Francisco Roca

El panorama tira de castaño a oscuro, pero con este CD Castellón B por medio todo es posible. Lejos de casa el equipo de Óscar López juega más suelto, sin tantas ataduras. Veremos cómo se maneja el filial ante un rival que ni jugará ni dejará jugar, y mientras no se mueva el marcador volverá a perder tiempo como pasó en la ida.

Pocas novedades

Para este partido el conjunto de la capital de la Plana apunta a recuperar al delantero Miguel Ferrer, pero perderá al central David Sellés, como sucedió en el partido de la primera vuelta.

Noticias relacionadas y más

Posible once Castellón B: Sergio Torner; Ismael Fadel, Dennis, Alcira; Jorge Toni Gabarri, Terma, Montero, Isi Angulo; Carlos Segura, Rubén Catalá y Nico Font.

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