El Castellón tiene 1.177 razones para seguir soñando con el 'play-off': ¡aquí, todas las combinaciones posibles!

El Castellón, hace justo año exacto, empataba en el SkyFi Castalia (1-1 contra el Eldense) para sellar su permanencia en Segunda División, categoría a la que había regresado en la campaña anterior. Hoy, 365 días después, depende de sí mismo, a falta de las dos últimas jornadas, para disputar el play-off de ascenso a Primera.

El dos de nueve puntos de sus tres encuentros más recientes ha ido reduciendo paulatinamente su porcentaje de opciones de disputar la promoción. Ya sin posibilidad matemática de ascenso directo, el Castellón, a 180 minutos de acabar la liga regular, mantiene la ventaja más importante, de ahí su chance de prolongar la temporada más allá del mes de mayo: 53,8%.

Sin red de seguridad... ¿o sí?

Eso sí, se ha quedado sin un solo comodín, ya que un solo tropiezo, en cualquiera de esas dos fechas finales, le obligaría a depender de terceros. Los albinegros tienen esa última bala con la jornada final en el SkyFi Castalia contra el Eibar, pero se le ha colado el Burgos.

Otra ventaja es su notable rendimiento contra los rivales directos, al tener el golaveraje ganado a todos y cada uno de sus adversarios (a excepción, claro está, de los guipuzcoanos, a los que recibirá el último fin de semana del mes con el 0-0 de la primera vuelta en Ipurua como referencia). En un desenlace de temporada tan apretado, ese bonus, ese punto extra en caso de dobles y hasta triples empates, le permite salir triunfador de esas hipotéticas cábalas.

Panorama objetivo

Siendo realistas, tanto la cuarta como la quinta plaza se han puesto realmente complicadísimas, así que el desafío pasa por defender con uñas y dientes esa sexta posición actual.

El Castellón, que lleva en la zona noble camino de los seis meses (desde la 15ª jornada), prolongará su sueño por volver a Primera (categoría que no pisa desde el fatídico desenlace de la campaña 1990/1991) si vence el domingo que viene (18.30 horas) en El Alcoraz a un Huesca con el agua el cuello; y repite después en el recinto de la avenida Benicàssim contra el Eibar.

LaLiga todavía no ha hecho oficial cuándo será esa última jornada, de nuevo con horario unificado para los equipos implicados en la lucha por acompañar al Racing de Santander, el play-off y los que tratan de huir el descenso a Primera Federación.

No es el Castellón un club con suerte, así que más vale no depender de terceros. El Burgos, tras ganar in extremis en Granada, vuelve a jugar fuera de casa, frente a una Cultural Leonesa que apura sus opciones de permanencia, precisamente tras doblegar al Eibar. La despedida en El Plantío será contra un Andorra ya sin nada en juego, lo cual es un arma de doble filo, precisamente en un equipo que también despliegue un fútbol alegre frente al pragmatismo del cuadro entrenado por Luis Miguel Ramis. Veremos.

En cuanto al Eibar, antes de recalar en la capital de la Plana, también tiene un partido en casa frente a otro adversario que aspira, solamente, a poner el broche digno a su temporada: el Córdoba.

Más de 2.000 situaciones

Esta información resume las opciones del Castellón dependiendo de la cifra de puntos que consiga.

Del 0% si pierde sus dos encuentros al 100% si los gana caben un montón de supuesto (2.187 en total, según un estudio de probabilidad), de los que el citado 53,8% (1.177 combinaciones de resultados) son satisfactorios para poner el broche a una temporada que, independientemente de lo que suceda en los dos siguientes fines de semana, es un éxito y confirma el salto de calidad dado por el Castellón de Haralabos Voulgaris, capaz de competir de tú a tú con clubs como Deportivo, Málaga, Las Palmas... (por no hablar de los que han quedado por debajo, como Granada o Valladolid) o los que incluso pueden descender (Zaragoza o Cádiz).

¿Y si lo sella en Huesca...?

El Castellón, con todo, podría sellar matemáticamente el play-off el próximo domingo, con solamente tres puntos más.

¿Qué debería suceder?

Lógicamente, ganar en El Alcoraz

Que el Burgos cayera en el Reino de León

en el Reino de León Que el Eibar perdiera o empatara incluso en Ipurua contra el Córdoba

Es el mejor ejemplo de lo que puede pasar, a pesar de la tendencia de las últimas semanas en las que parece que todo lo que puede ir mal, acaba peor.

El calendario que les queda a los implicados en la lucha por el 'play-off' / MEDITERRÁNEO

Síntesis

Lo dicho y a modo de resumen: todo lo que no consigan los hombres de Pablo Hernández por sí mismos, frente al Huesca y Eibar, será harto complicado que llegue en otros escenarios. Es el sino histórico del Castellón.

Eso sí, siempre queda el factor imprevisible del fútbol (si solo fueran matemáticas o la translación de la lógica al césped, este deporte no sería lo que es...), sobre todo en una categoría como LaLiga Hypermotion, una verdadera atracción que casi provoca las mismas sensaciones que montarse en el Dragon Khan una y otra vez.

Estos desenlaces, todos los partidos a la vez, precedidos de alianzas (algunas más increíbles que Juego de Tronos), primas, maletines y un torrente de rumores, son apasionantes. Y solo que el Castellón esté en ellos, más allá de la bronca del viernes (nuevo partido sin ganar, el planteamiento ultradefensivo del Cádiz, otro arbitraje lamentable...) es como para sentirse muy satisfecho.

Porque, como hemos arrancado este artículo, el Castellón, hace un año, empató para salvarse y poner los cimientos de este excitante año.