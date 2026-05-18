Oficial | Cipenga, al Mundial con la RD del Congo: el CD Castellón trabaja para que pueda jugar la última jornada

El seleccionador de la RD del Congo, Sébastien Desabre, ha dado este lunes la lista oficial de convocados para el próximo Mundial de fútbol, que comienza el 11 de junio. Entre los citados se encuentra, como estaba previsto, Brian Cipenga. El extremo albinegro se perderá, de esta forma, un hipotético play-off de ascenso.

Con todo, el club orellut está intentando que Cipenga esté disponible en el tramo final de la Liga regular. Al parecer, tanto el jugador como la federación congoleña han mostrado una buena predisposición para hacer posible que el futbolista retrase un par de días su incorporación a los entrenamientos de la selección, y pueda ayudar al Castellón en la última jornada. El último fin de semana de mayo, los albinegros recibirán en el SkyFi Castalia a un rival directo en la zona alta, la SD Eibar.

El congoleño Brian Cipenga celebra el gol del 1-0 del Castellón ante el Cádiz. / Kmy Ros

Un puntal ofensivo

Brian Cipenga es uno de los futbolistas más desequilibrantes del Castellón de Pablo Hernández. En lo que va de temporada, ha participado en 28 encuentros y suma seis goles y nueve asistencias, a pesar de haberse perdido numerosos partidos por las convocatorias internacionales.

Cipenga, al Mundial / .

La presente es su segunda campaña en el CD Castellón. En la primera, sus números fueron más discretos: tres goles y una asistencia en 17 partidos. Cipenga finaliza contrato al término de la temporada, el 30 de junio, y su continuidad es complicada.

El caso de Mabil

Otro futbolista del CD Castellón tiene muchas opciones de representar a su país en la próxima Copa del Mundo. El extremo Awer Mabil entró en la última citación de Australia y aspira a jugar su segundo Mundial. En este caso, parece más difícil que Mabil pueda estar en el último partido de Liga.