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Conexión Orellut | El Burgos se convierte en el principal rival de un CD Castellón que sigue dependiendo de sí mismo para jugar el play-off
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut analizamos las opciones del CD Castellón de clasificarse para el play-off de ascenso a Primera cuando solo restan dos jornadas para el final de la liga.
El programa repasa el empate ante el Cádiz, el calendario que le queda al conjunto albinegro, los escenarios en la pelea por las plazas de promoción y el decisivo partido de Huesca.
Con José Luis Gual, Alfredo Monfort, Dragan Punisic y Adrián Aránega. Además, Juanfra Roca analiza las claves y consecuencias del descenso del amateur a Tercera Federación.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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