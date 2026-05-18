Exalbinegros: Dick Schreuder y Gonzalo Crettaz hacen historia con el NEC Nijmegen

El NEC Nijmegen ha firmado una de las grandes historias del fútbol europeo esta temporada. Contra muchos pronósticos, el conjunto neerlandés ha terminado tercero en la Eredivisie y disputará la próxima previa de la Champions League.

Un logro gigantesco y sin precedentes para un club que no pertenece al grupo habitual de aspirantes al título en Países Bajos y que ha conseguido abrirse paso entre gigantes históricos gracias a una identidad futbolística muy marcada. Detrás de ese éxito, que incluye el subcampenato de Copa, aparecen dos nombres con pasado en el CD Castellón: el entrenador Dick Schreuder y el portero Gonzalo Crettaz.

El equipo de Nijmegen se ha convertido en uno de los conjuntos más reconocibles y atractivos del campeonato neerlandés. Intensidad, presión alta, ataques verticales y una propuesta ofensiva sin complejos. El sello de Dick Schreuder ha aparecido desde el primer día.

El técnico neerlandés, que con el Castellón consiguió el ascenso a Segunda en 2024, continúa consolidándose como uno de los entrenadores más particulares del panorama europeo. Como bien sabe la afición albinegra, su idea de juego exige muchísimo a los futbolistas: presión constante, valentía con balón y una agresividad táctica que obliga al equipo a vivir permanentemente cerca del área rival. Con estos mimbres, el NEC ha terminado la temporada instalado entre la élite del fútbol neerlandés.

Gonzalo, fijo en la portería

Gonzalo Crettaz se ha convertido en una de las grandes revelaciones del campeonato. Schreuder buscaba un perfil muy específico para su sistema y encontró en Crettaz, al que conocía en su paso por el SkyFi Castalia, exactamente lo que necesitaba: un portero capaz de jugar lejos del área, participar constantemente en la construcción y sostener defensivamente a un equipo que asume riesgos permanentes.

Además, el contexto no era sencillo para Gonzalo. Compartía competencia con un nombre tan importante en Países Bajos como Jasper Cillessen, durante años portero de la selección neerlandesa y del Valencia y del Barcelona. Sin embargo, Crettaz fue el dueño de la portería en la Liga, dejando la Copa para Cillessen.

La conexión entre entrenador y portero ha sido una de las claves del éxito del NEC, donde también milita otro jugador con pasado albinegro: Jetro Willems. En su caso, apenas ha gozado de minutos.

Para el NEC, ahora llega el premio más grande: la previa de la Champions League. Lo consiguió tras ganar 2-1 en el último partido de Liga, en un encuentro en el que generó numerosas ocasiones, aunque le tocó sufrir en los instantes finales.