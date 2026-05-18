La ridícula cifra de entradas que el Huesca entrega al Castellón (agotadas en 20 minutos)

El Huesca-Castellón del domingo ha empezado a jugarse fuera del campo. Para uno de los partidos más importantes de los últimos años, el club oscense facilita una cifra ridícula de entradas para los visiantes.

En concreto, la afición albinegra apenas dispondrá de 189 entradas. La cifra contrasta con las entradas que el Castellón puso a disposición del Huesca para el encuentro de la primera vuelta en el SkyFi Castalia: 550.

El número de entradas que proporciona el Huesca no se justifica con el aforo del campo de El Alcoraz. El aforo supera los 9.000 espectadores, así que ajustándose al principio de proporcionalidad, deberían ser unas casi 400. Lo que debería ser un desplazamiento masivo de la afición albinegra ha encontrado un impedimento imprevisto.

Duelo importante

Los dos equipos se jugarán mucho el domingo a las 18.30 horas. El Castellón, que depende de sí mismo para entrar en el play-off, está peleando en la zona alta. El Huesca, que juega este lunes en Leganés, trata de evitar el descenso.

De las 189 entradas que dispone en el Castellón, 30 las gestiona la Fedpecas. El resto han salido a la venta con las siguientes condiciones.

La nota del club

Desde la entidad se recuerda el nuevo método de compra disponible en todo momento, en horario ininterrumpido por el Área de Abonado. Las entradas pueden ser adquiridas EXCLUSIVAMENTE por los abonados del CD Castellón y los miembros del Carnet Albinegre.

La venta ya está disponible solamente online.

El periodo de venta será hasta el martes 19 de mayo a las 14 horas o cuando se terminen las existencias. Siempre que queden disponibles, el club pondrá a la venta las sobrantes para acompañantes de abonados/as que viajen, el martes 19 de abril de 16:00 a 19:00 horas presencialmente en las taquillas del SkyFi Castalia.

Si el/la administrador/a del grupo de abonos no viaja, las entradas se deben adquirir desde el área web personal del abonado/a que viaja, y no desde el del administrador.

El precio de las entradas es de 25€. Se recomienda portar documentación para la compra. NO se podrán efectuar cambios de nombre en las entradas una vez sean compradas.

Las entradas se recibirán por email, no inmediatamente después de la compra.

Por normativa de LaLiga, las entradas son nominales y se revisará en el acceso al estadio.

*Actualización: las entradas se han agotado en apenas 20 minutos