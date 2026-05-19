El CD Castellón pierde a Jérémy Mellot para el duelo clave contra la SD Huesca
Su evolución durante las próximas semanas marcará su disponibilidad en este tramo decisivo del campeonato
El CD Castellón ha confirmado la lesión de su lateral francés, que sufrió una dolencia muscular durante el partido disputado ante el Cádiz CF.
El futbolista presenta una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha, por lo que será baja. Su evolución durante las próximas semanas marcará su disponibilidad en este tramo decisivo del campeonato.
La ausencia llega en un momento clave para el conjunto albinegro, que se juega buena parte de sus opciones de clasificarse para el play off de ascenso. Este fin de semana, el Castellón afronta un duelo de máxima exigencia ante la SD Huesca.
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