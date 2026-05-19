Mercado | El CD Castellón recupera al grauero Marcos Fernández, juvenil del Sevilla

Buenas noticias en la Academia: Marcos Fernández está de regreso a la cantera del CD Castellón. El delantero grauero de 17 años, que hace un año fichó por el Sevilla FC, liderará la delantera del remodelado juvenil A de los orelluts, en División de Honor, la próxima temporada.

Hace dos campañas, Marcos anotó 28 goles en 32 partidos, todos ellos con el cadete A del conjunto de la capital de la Plana. En las dos anteriores alcanzó los 27 tantos en 67 encuentros. El joven ariete llevaba en las categorías inferiores del CD Castellón desde el verano de 2016, cuando aterrizó en la entidad castellonense procedente del prebenjamín de primer año del CD Roda.

Marcos Fernández, cuando firmó por el Sevilla. / Mediterráneo

Marcos Fernández, que el pasado fin de semana se proclamó campeón de liga con el juvenil B del Sevilla en Liga Nacional, ha disputado 16 encuentros en su primer año de juvenil, anotando dos goles en casi 600 minutos.

Más refuerzos

No será el único en reforzar el juvenil A ya que semanas atrás se conoció que la entidad castellonense llegó a un acuerdo para cerrar la incorporación del portero Luis Romero Descals, del juvenil B del Valencia CF, que en el presente curso liguero ha disputado 20 partidos, con 17 goles encajados y 1.800 minutos.