¡Última hora! La jornada final en Segunda División ya tiene día y hora: ¿Cuándo se juega el Castellón-Eibar!

El CD Castellón llegará a la última jornada con la posibilidad de convertir el SkyFi Castalia en una final por el play-off. El duelo ante el Eibar no será un cierre de trámite, sino la última frontera de una temporada que ha colocado al equipo albinegro en la pelea por regresar a Primera.

A falta de dos partidos, el conjunto de Pablo Hernández ocupa la sexta plaza con 66 puntos, los mismos que el Burgos y dos más que el propio Eibar, octavo. La ventaja existe, pero es mínima, y por eso el partido del 31 de mayo será decisivo.

Desde la mirada del Castellón, el objetivo es claro: defender su sitio entre los seis primeros. La visita previa al Huesca puede cambiar mucho las cuentas, incluso dejar el billete muy encarrilado, pero el calendario ha querido que el último examen sea directo, ante un rival que también aspira a meterse en la promoción.

Lo que habrá en juego

Ganar al Eibar en Castalia supondría cerrar la fase regular con autoridad, apartar a un competidor inmediato y, según el resto de resultados, aspirar incluso a mejorar el cruce.

Empatar podría valer dependiendo de lo que hagan Burgos y Eibar en la penúltima jornada , pero obligaría a vivir pendiente de otros campos.

, pero obligaría a vivir pendiente de otros campos. Perder, en cambio, abriría la puerta a una amenaza que el Castellón quiere evitar a toda costa: quedarse fuera después de haber llegado al tramo final en posición de privilegio.

Flecos

También habrá en juego algo más que una plaza. La posición final condiciona el camino del play-off: cuanto más arriba acabe el Castellón, mejor será el cruce y mayor el peso del SkyFi Castalia en una eliminatoria donde los detalles valen ascensos. Por eso el partido ante el Eibar se mira ya como una prolongación natural de la fase de ascenso. No se tratará solo de sumar, sino de llegar lanzado, con seguridad competitiva y con la afición convertida en factor diferencial.

El SkyFi Castalia puede vivir una de esas tardes que marcan una temporada. El Castellón ha hecho lo más difícil, llegar vivo y depender de sí mismo en la pelea noble. Ahora le queda rematarlo.

Kmy Ros

Así, los horarios son los siguientes

LaLiga acaba de hacerlos oficiales.

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