CD Castellón | La baja de Mellot: cuándo podría volver y quién puede sustituirlo
Las pruebas confirman una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha
Salvo milagro, solo podría volver en un hipotético ‘play-off’
El CD Castellón depende de sí mismo para terminar la Liga entre los seis primeros y jugar el play-off de ascenso. Para conseguirlo, el equipo albinegro se ha marcado el reto de ganar los dos últimos partidos de Liga, contra el Huesca y el Eibar. Deberá hacerlo sin uno de los futbolistas más importantes en los esquemas del entrenador Pablo Hernández. El defensa Jeremy Mellot, que se dañó durante el duelo con el Cádiz, sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha y dice adiós, salvo milagro, al tramo final del campeonato de Liga.
Así lo confirmó ayer el club tras las pruebas médicas realizadas. El Castellón abre la posibilidad a un regreso en el caso de un hipotético play-off de ascenso, dependiendo siempre de la evolución de la dolencia. «Me habría gustado poder seguir ayudando al equipo durante más tiempo, pero desgraciadamente mi cuerpo ha decidido lo contrario», lamentó el propio Mellot, a través de un mensaje en las redes sociales. «Estaré con mis compañeros hasta el final, apoyándolos y dándoles fuerza desde fuera», añadió. «Quiero agradecer a todos vuestro apoyo durante esta temporada, esperando que esto continúe», dijo el zaguero.
Sin un sustituto claro
En su primera temporada como futbolista del CD Castellón, Mellot ha sido el dueño absoluto de la parcela derecha de la defensa. Cuando ha estado disponible, ha sido titular siempre. Sin un sustituto claro en el plantel, sus ausencias han sido un quebradero de cabeza para Pablo Hernández.
No hay otro lateral derecho puro en la plantilla profesional. En el filial, Ismael Fadel, que adelantó en las preferencias otras opciones como Charbel o Willmann, ha sido una de las opciones elegidas. También probó Pablo en alguna ocasión con carrileros como Raúl Sánchez, y en algunos minutos jugó a pierna cambiada el capitán Salva Ruiz. En los últimos tiempos, la primera elección para suplir a Mellot fue Beñat Gerenabarrena, reubicado desde el centro del campo. Está por ver qué solución escoge en Huesca el técnico castellonense.
Mellot, de 32 años, llegó al SkyFi Castalia este verano procedente del CD Tenerife y ha participado en 36 encuentros de Liga, con un gran rendimiento defensivo. También sufrió tres expulsiones, todas ellas en la segunda vuelta.
Confirmado el horario de la última jornada
LaLiga anunció ayer los horarios para la última jornada del campeonato. El CD Castellón recibirá a la SD Eibar el domingo 31 de mayo a las 18.30 horas. Todos los partidos en los que haya algo en juego se disputarán a la misma hora. Lo mismo en la jornada más cercana, la penúltima. El Castellón visitará a la SD Huesca también en domingo a las 18.30 horas.
El Huesca, pendiente de los ‘tocados’
Tras empatar el lunes en Leganés, el Huesca mira hacia adelante y apura sus opciones de salvación (está a tres puntos del Cádiz, que marca la permanencia). El equipo oscense, entrenado por el exorellut José Luis Oltra, prepara la cita con el Castellón pendiente de altas y bajas. En la sesión de recuperación de ayer, se ausentaron algunos jugadores como Óscar Sielva, Jorge Pulido o Dani Martín.
Los ‘orelluts’, en la ciudad deportiva
Por su parte, el Castellón sigue preparando a conciencia el próximo partido. Ayer lo hizo en la Ciudad Deportiva Globeenergy.
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