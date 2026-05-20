En el inicio de la semana, la RD del Congo dio la lista oficial de convocados para la Copa Mundial de la FIFA. Entre los afortunados se encuentra el futbolista del CD Castellón, Brian Cipenga. Con Awer Mabil esperando la citación definitiva con Australia, Cipenga puede convertirse en el primer futbolista que juega un Mundial mientras pertenece a la entidad albinegra.

Cipenga finaliza contrato el 30 de junio, así que aún será del Castellón, con independencia de su futuro, en los primeros encuentros de la Copa del Mundo. Esta citación conllevará que no pueda ayudar en un hipotético play-off con el equipo de Pablo Hernández. Por lo pronto, el club orellut trabaja para demorar su incorporación con la RD del Congo y que pueda disputar la última jornada con el Eibar.

Sea como fuere, los casos de Cipenga y Mabil son únicos en la historia del CD Castellón. Mabil, que ya disputó con Australia el Mundial de 2022, pertenece a un grupo más extenso, pero tampoco mucho: jugadores que han militado en el Castellón y que, antes o después de ello, han estado presentes en una Copa del Mundo (con independencia de que llegaran a jugar algún minuto o no).

De Araquistain a Kastaneer

Con la ayuda de la Ahiscas (Asociación de Amigos de la Historia del CD Castellón), Mediterráneo ha recopilado el listado de mundialistas albinegros. El primero de ellos fue el portero José Araquistain, presente con España en el Mundial de 1962, y orellut en los años 70. Otro portero, Miguel Ángel González, jugó en el Castellón antes de emprender carrera en el Real Madrid y estar en dos Mundiales (1978 y 1982).

Cromo de Araquistáin. / .

También en el Mundial del 82, y con España, asomó un exjugador del Castellón: el ondense Enrique Saura, entonces futbolista del Valencia. Años después, en el Mundial de 1990 hubo otro futbolista provincial (de Betxí) con pasado albinegro representando a España. Robert Fernández coincidió en Italia 90’ con Fernando Gómez Colomer, que después jugó en el Castellón en Segunda B y ejerció de director deportivo del club orellut en diferentes etapas. En ese Mundial del 90 hubo otro futbolista que después jugaría en el Castellón: el soviético Igor Dobrovolski.

Las mejores imágenes de Dobrovolski en el CD Castellón / Archivo Mediterráneo

Para encontrar al siguiente mundialista toca cambiar de siglo: Gaizka Mendieta, que debutó en el fútbol profesional en el Castellón (y luego Valencia, Lazio, Barcelona, etc.), jugó con la selección española el Mundial de 2002.

Más nombres: Rene Krhin, jugador efímero del Castellón en 2021, jugó con Eslovenia el Mundial de 2010. Y Haris Medunjanin, exalbinegro reciente, jugó con Bosnia en la cita de 2014.

Además, el actual portero suplente, Amir Abedzadeh, formó parte de la convocatoria de Irán en los últimos dos Mundiales (2018 y 2022). El exalbinegro Gervane Kastaneer ha sido incluido en la lista definitiva de Curazao para el Mundial de este verano, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio y hasta el 19 de julio. Opta a ello el exorellut Álvaro Fidalgo, en la prelista con México.

Los entrenadores

Existe otro grupo, relacionado con los banquillos. Por un parte, está el caso de Vicente del Bosque, futbolista del Castellón en los años 70, que no jugó la Copa del Mundo como futbolista, pero después dirigió a la selección española en dos Mundiales (2010 -campeón- y 2014).

Por otro lado, están aquellos que estuvieron convocados en Mundiales como futbolistas y después entrenaron al Castellón en diferentes categorías: Paco Gento (1962 y 1966), Alfredo di Stéfano (1962, lesionado), Lucien Muller (1966) y Ramón María Calderé (1986). Todos ellos con España, excepto Muller (Francia).

Lucien Muller, ex entrenador del CD Castellón. / Diario de Mallorca

Otras citas relevantes

Si abrimos el angular con exjugadores del Castellón que han participado en Eurocopas aparecen, además de algunos de los mundialistas previamente mentados, futbolistas como Florin Andone (Rumanía), Jetro Willems (Países Bajos), Mladen Mladenovic (Croacia) o Giorgi Kochorashvili (Georgia). En Mundiales juveniles, asimismo, fueron protagonistas otros jugadores con pasado albinegro como Salvador Ribes, Mauricio Casas, Gustavo Oberman, Emilio Nsue o Rubén Suárez.

Los internacionales Enrique Saura, Robert Fernández, Manolo Clares y Juan Bautista Planelles, en un acto del CD Castellón. / GABRIEL UTIEL

El actual entrenador del Castellón, por su parte, fue internacional, pero sin jugar Mundial o Eurocopa. Pablo Hernández estuvo en la Copa Confederaciones de 2009.

Por último, cabe reseñar a los dos únicos jugadores que han sido internacionales con España mientras jugaban en el Castellón: Juan Bautista Planelles y Manolo Clares.