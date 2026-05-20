CD Castellón | Alcázar apela a la unidad y no duda: “Estamos convencidos de que vamos a sacar los tres puntos en Huesca”

Lucas Alcázar analizó el momento decisivo de la temporada antes del duelo en Huesca del próximo domingo a las 18.30, un partido clave en la pelea por el play-off de ascenso a Primera, a falta de solo dos jornadas. El futbolista se mostró confiado en las opciones del Castellón y subrayó la importancia de la unidad en este tramo final.

Carracedo encarando a Lucas Alcázar / Toni Losas

Las molestias físicas ya son pasado

“Fueron unas rampas que tuve a nivel de cuádriceps, no me permitieron continuar. Esta semana he recuperado y estoy al cien por cien para ayudar al equipo en todo lo posible”.

Dos finales para seguir arriba

“Nos quedan dos finales. El equipo no piensa en otra cosa que no sea la victoria. Seguimos dependiendo de nosotros mismos, queremos dar nuestra mejor versión y sacar los tres puntos en Huesca”.

Un partido duro en Huesca

“Esperamos a un rival que se juega la vida, como todos los partidos de este tramo final. Nos van a plantear un partido correoso, va a ser difícil plantear nuestro juego, pero estamos convencidos de que vamos a sacar los tres puntos y volver a casa para estar lo más arriba posible”.

La falta de acierto en las áreas

“Sí, en este deporte se decide en las áreas. Hemos tenido peor acierto en la recta final, en los últimos metros. Estamos trabajando en ello, corrigiendo los errores. Nosotros nos centramos en lo nuestro. Las pérdidas no dependen de nosotros”.

La baja de Mellot

“Mellot ha sido un jugador fundamental para nosotros, pero creo que tenemos una plantilla amplia. Tenemos otros jugadores y estoy convencido de que el jugador que cubra esta posición nos va a dar mucho”.

La importancia de la afición y la unidad

“Es algo fundamental. El equipo no empezó bien, pero la afición nos ayudó y le dimos la vuelta. Hemos tocado lo más alto y creo que se ha conseguido gracias a la unidad. La afición ha estado con nosotros toda la temporada y, para estos dos partidos y el playoff, si estamos unidos se van a sacar los resultados que queremos”.

El apoyo masivo para el playoff

“Vimos la noticia de que la web había reventado. Para nosotros es una motivación extra. Estamos súper contentos y eso demuestra la unidad”.

Balance personal y confianza en el grupo

“A nivel personal, hago una valoración positiva. Me he sentido muy bien, la afición y la ciudad me han acogido súper bien. El club trabaja muy bien en muchos conceptos y, a nivel grupal, es un año espectacular".