Conexión Orellut | El Alcoraz decidirá una plaza de descenso y otra de play-off en un duelo 'a vida o muerte'

Nuevo episodio del podcast Conexión Orellut, dirigido por José Luis Gual, centrado en la decisiva visita del CD Castellón a la SD Huesca de este domingo en el estadio El Alcoraz. El programa aborda la trascendencia de un partido clave en el tramo final de la temporada 2026 de Segunda División, con dos equipos que llegan con objetivos opuestos: el Huesca, obligado a sumar para escapar del descenso, y el Castellón, inmerso en la pelea por asegurar su presencia en el play-off de ascenso.

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Junto a Gual participan Dejan Racic, Luis Pastor y Manu Irún, además de Javier Lainez, que aporta la última hora del conjunto oscense. La tertulia analiza la baja por lesión de Jeremy Mellot y las alternativas que maneja Pablo Hernández para recomponer el once, así como la situación de futbolistas internacionales como Cipenga y Mabil.

El episodio también pone el foco en la fortaleza mental que necesitará el Castellón para afrontar un duelo de máxima presión y en las posibles variantes tácticas para superar a un rival que se juega la permanencia.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.