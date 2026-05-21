A falta de escasas semanas para el comienzo de la competición, la expansión del brote de ébola en África central amenaza con convertirse en uno de los asuntos extradeportivos más delicados en la antesala del Mundial de 2026. La situación sanitaria en la República Democrática del Congo mantiene en alerta tanto a las autoridades internacionales como a los organismos futbolísticos, mientras varias selecciones africanas siguen con preocupación la evolución de los acontecimientos.

Entre ellas se encuentra precisamente la RD del Congo, selección que recientemente incluyó en su convocatoria al futbolista del CD Castellón, Brian Cipenga, uno de los nombres que ha irrumpido con fuerza en el combinado nacional congoleño tras formar parte del camino del país hacia la gran cita mundialista.

Cipenga festeja el pase al Mundial con sus compañeros. / Francisco Guasco

Cipenga, que finaliza contrato con el Castellón el 30 de junio, sigue en la disciplina albinegra. Jugará este domingo contra el Huesca y el club orellut trabaja para demorar su incorporación y que pueda jugar en la última jornada de Liga, en el SkyFi Castalia, contra la SD Eibar. Por contra, se perdería un hipotético play-off de ascenso.

La crisis del ébola

La preocupación ha crecido en las últimas semanas después de que la Organización Mundial de la Salud elevase el nivel de vigilancia internacional por el brote detectado en varias regiones del país. La enfermedad, causada por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, ya ha provocado centenares de casos sospechosos y numerosas víctimas mortales, generando incertidumbre en diferentes ámbitos, incluido el deportivo.

El contexto resulta especialmente sensible teniendo en cuenta que el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, obligará a miles de futbolistas, técnicos, aficionados y trabajadores a desplazarse entre continentes durante los próximos meses. Las autoridades estadounidenses estudian medidas de control sanitario más estrictas para viajeros procedentes de zonas afectadas, una situación que podría repercutir directamente en varias federaciones africanas.

La Federación Congoleña de Fútbol sigue muy pendiente de la evolución del brote. Según diversos medios internacionales, la selección africana ya estudia alternativas para modificar parte de su planificación deportiva y reducir al mínimo los desplazamientos al país mientras persista la alerta sanitaria. Algunas concentraciones previstas en Kinshasa podrían trasladarse a Europa para evitar riesgos logísticos y facilitar la movilidad internacional de sus futbolistas.

Cipenga, con el Castellón

En este escenario aparece el nombre de Brian Cipenga. El jugador del CD Castellón atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera tras consolidarse en el fútbol español y llamar la atención del combinado congoleño. Su reciente convocatoria supone un paso relevante tanto a nivel personal como deportivo.

El futbolista albinegro, que puede ser el primer jugador del Castellón que participa en Mundial mientras pertenece al club orellut, representa además el crecimiento internacional que está experimentando el club en las últimas temporadas.

Brian Cipenga, durante un partido del Castellón. / ERIK PRADAS

Un mensaje de calma

Pese a la preocupación existente, desde los organismos internacionales insisten en transmitir un mensaje de prudencia y calma. El ébola no se transmite por el aire, sino mediante contacto directo con fluidos corporales infectados, y los protocolos sanitarios activados buscan precisamente contener cualquier expansión internacional del virus.

Aun así, el impacto social y organizativo ya empieza a sentirse en el mundo del deporte. La FIFA sigue de cerca la situación y mantiene contacto permanente con las federaciones implicadas, aunque por el momento no existe ninguna modificación prevista en relación con el Mundial ni con las competiciones clasificatorias africanas.