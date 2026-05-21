La insólita relación de José Luis Oltra con el Castellón y el precedente de lo que sucedió hace un año...

Con lo que se juegan el Castellón (poder seguir luchando por el ascenso a Primera División, categoría que perdió en 1991 y a la que no ha vuelto desde entonces) y el Huesca (lleva una década en el fútbol profesional, con sendas fugaces apariciones en la élite), el factor sentimental queda a un lado.

Pero, por muchos años que pasen, por muchas veces que José Luis Oltra dirija al equipo al que se enfrentan los albinegros, el entrenador valenciano tiene reservado un rincón en la historia de la entidad de Castalia, ya que casi un cuarto de siglo atrás (¡cómo ha pasado el tiempo!), cambió la inercia del club y puso los cimientos de lo que a la postre acabó convirtiéndose en (hasta la fecha) el paso más largo de los orelluts por Segunda División (un lustro, entre 2005 y 2010).

De la salvación a...

Sin embargo, Oltra y el Castellón, como hace un año, cruzan sus caminos de una forma especial y hasta despiadada para el técnico.

Doce meses atrás, volvió al coliseo de la avenida Benicàssim al frente del Eldense, en la antepenúltima jornada. El 1-1 (pese a adelantarse en el marcador) salvó a los anfitriones y dejó a los alicantinos contra las cuerdas (a cuatro puntos de la salvación con solo seis en juego).

A la semana siguiente (25 de mayo del 2025), otro empate (a tres, en el Nuevo Pepico Amat, frente al Racing de Santander) mandaba a los también azulgrana a Primera Federación, categoría que acaba de abandonar.

Los equipos implicados en el 'play-off': clasificación y sus dos últimos partidos. / MEDITERRÁNEO

Se juega la vida

Para Oltra, el encuentro del domingo a las seis y media de la tarde en El Alcoraz tiene unas connotaciones muy similares. No es la antepenúltima jornada sino la penúltima, en un panorama incluso más complicado que hace un año.

Solo la victoria mantendría al Huesca con vida: está a tres puntos de la salvación, la que marca un Cádiz con el que tiene el cara a cara particular igualado (cada equipo ganó por 1-0 como local); así que habría que ir a la diferencia de goles, también al límite: -20 para los andaluces y -21 para los altoaragoneses. Por ello, si el conjunto de Imanol Idiakez mejora el resultado que el Huesca consiga frente al Castellón, los azulgrana estarán matemáticamente descendidos.

Lo dicho, ha pasado el tiempo (décadas ya), pero el vínculo emocional de Oltra con el albinegrismo sigue intacto. El valenciano ha sido uno de los entrenadores más importantes del Castellón moderno. A principios de siglo, cuando el club estaba deprimido y venido a menos, anclado en la Segunda B, José Luis encendió una mecha que cambió radicalmente la relación entre el equipo y su afición.

Emilio Isierte, Pepe Heredia y José Luis Oltra. / Archivo Mediterráneo

Breve recorrido

Oltra aterrizó en Castalia en el verano del 2002 con solo 33 años y una experiencia muy limitada en los banquillos. Venía del Catarroja (Regional Preferente), pero su llegada fue una apuesta de Fernando Gómez Colomer.

El contexto no era sencillo. El Castellón arrastraba más de una década de caída: había bajado a Segunda A en 1991 y a Segunda B en 1994, había rozado la desaparición en 1997 y venía de una campaña, la 2001/2002, en la que incluso coqueteó con el descenso a Tercera División.

Aquella primera temporada de Oltra fue una sacudida. El Castellón encadenó 30 jornadas sin perder, arrasó en la fase regular de Segunda B y recuperó una imagen que llevaba años apagada. La liguilla de ascenso terminó con un golpe dolorosísimo, con la derrota definitiva frente al Ciudad de Murcia, pero aquel equipo quedó grabado en la memoria colectiva.

Aportación doble

Hasta tal punto, que a pesar de la presencia de futbolistas como Xavi Oliva, Javi Sanchis, Paco Salillas..., era el Castellón de Oltra. Al margen de su innegable aportación en lo futbolístico, conquistó a la grada por su juventud, cercanía y carisma, conectando de una forma natural con una generación de orelluts que aún hoy sigue poblando las gradas del SkyFi Castalia.

Oltra volvió a meter al Castellón en la promoción en su segunda campaña, aunque de nuevo el ascenso se escapó. Se marchó en 2004 rumbo al filial del Levante y el equipo albinegro logró volver al fútbol profesional un año después, ya sin él, pero con parte del camino recorrido durante su etapa.