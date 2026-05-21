Mercado | Manu Portela, primer fichaje para el ‘nuevo’ filial del CD Castellón

El CD Castellón B ya piensa en la próxima temporada, la 2026/27, tras el inesperado descenso de categoría que cerró la actual. El filial orellut volverá al grupo 6 de Tercera Federación con un proyecto renovado. A falta de decidir si Óscar López seguirá al frente del equipo, lo cierto es que la plantilla sufrirá muchos cambios. Lo que ha trascendido es el nombre del primer fichaje para el próximo curso: Manu Portela. Un centrocampista pontevedrés que hace unos días puso punto final a su extensa etapa en la Cantera Grogueta.

Portela nació en Pontevedra un 9 de febrero de 2007. Llegó siendo alevín y en estas ocho temporadas en el Villarreal CF ha alternado la elástica grogueta (cinco) y la gualdinegra del CD Roda (tres). Durante todo este tiempo ha participado en casi 200 partidos oficiales de Liga. En la última temporada, la 2025/26, en el juvenil A de Pepe Reina sumó 31 partidos, con 1.728 minutos y firmó cuatro goles.

Líder para la medular

El Castellón ficha un centrocampista que abarca mucho campo. Tiene madera de líder. Antes de partir a Pontevedra estuvo en el SkyFi Castalia para ver el partido de ida del play-out por la permanencia del filial.