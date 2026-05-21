¿Cómo recibirá el Huesca al Castellón? Así será la previa en El Alcoraz

El Huesca-Castellón del próximo domingo no será un partido más en El Alcoraz. El conjunto altoaragonés se juega buena parte de su futuro en Segunda División ante los albinegros, en una cita marcada por la urgencia clasificatoria, la movilización de la afición local y también por el malestar del albinegrismo por el escaso número de entradas visitantes cedidas para el desplazamiento.

El Huesca

El equipo de José Luis Oltra llega a la penúltima jornada en una situación límite. El Huesca es cuarto por la cola y tiene la permanencia a tres puntos, con el Cádiz como referencia inmediata.

El conjunto gaditano ocupa ahora la primera plaza de salvación, con la particularidad de que el cara a cara entre ambos está empatado y que apenas un tanto separa a los dos equipos en el golaveraje general. Por eso, el margen es mínimo: el Huesca necesita ganar al Castellón para llegar con vida a la última jornada.

El Alcoraz, llamado a ser una caldera

Con ese escenario, el club oscense ha decidido echar el resto para convertir el último partido de la temporada en El Alcoraz en una tarde de máxima presión ambiental. La entidad ha organizado una previa especial que arrancará a las 16.00 horas, dos horas y media antes del encuentro, con una fan zone en los aledaños del estadio. La intención es que la afición empiece a empujar mucho antes de que ruede el balón.

Media hora después, a las 16.30 horas, está previsto el recibimiento al autobús del equipo. El Huesca quiere que sus jugadores sientan desde la llegada al estadio la trascendencia de un encuentro que puede marcar el futuro inmediato de la entidad. Ya a las 17.30 horas se abrirán las puertas de El Alcoraz, con música y animación dentro del recinto hasta el inicio del duelo, fijado para las 18.30 horas.

La movilización no se limita al ambiente. Los abonados del Huesca tendrán prioridad para adquirir entradas, aunque el club ha fijado un precio popular para tratar de llenar el estadio: 10 euros la entrada general y cinco euros las infantiles. Una medida destinada a favorecer una gran entrada en una cita en la que el equipo necesita el máximo apoyo posible.

El precedente ante la Real Sociedad B

La respuesta de la afición oscense en las últimas semanas ya fue notable. En su último encuentro en El Alcoraz, el Huesca reunió a 7.563 espectadores sobre un aforo oficial de 9.100, pese a que el partido se disputó un lunes y frente a la Real Sociedad B. Ese dato alimenta la expectativa de que el estadio presente una gran imagen este domingo, ahora con mucho más en juego y ante un Castellón que también llega metido de lleno en la pelea por sus objetivos.

Archivo - Estadio El Alcoraz. / Irina R. Hipolito/AFP7 / Europa Press - Archivo

Para el Huesca, el partido tiene una lectura clara: ganar o quedar al borde del descenso. Una derrota, e incluso un empate dependiendo de otros resultados, podría dejar sentenciado al conjunto altoaragonés. Por eso el club ha diseñado una previa de partido grande, con el objetivo de generar un clima de presión y hacer de El Alcoraz un escenario incómodo para el Castellón.

Malestar en el albinegrismo por las entradas

El desplazamiento también llega rodeado de polémica en clave albinegra. El Castellón agotó las apenas 189 entradas facilitadas por el Huesca para su afición, una cifra que ha provocado el enfado de muchos seguidores albinegros. El malestar se explica, además, por el contraste con el encuentro de la primera vuelta en el SkyFi Castalia, cuando el club castellonense puso a disposición del Huesca 550 localidades.

Pese a esa limitación, el Castellón no estará solo en El Alcoraz. La afición albinegra respondió de inmediato y agotó el cupo visitante, consciente también de la importancia de un partido que puede tener mucho peso en el tramo final del campeonato. Los de Pablo Hernánez visitarán un estadio movilizado y un rival al límite, pero con la necesidad de hacer valer su propio objetivo en una jornada de máxima tensión.

Una cita de máxima presión

El duelo reúne todos los ingredientes de una final de final de temporada: un Huesca obligado a ganar para seguir soñando con la permanencia, un Castellón que se encontrará un ambiente de máxima exigencia y dos aficiones pendientes de cada detalle. El Alcoraz quiere empujar a los suyos hasta el último minuto.

El Castellón, por su parte, tendrá que competir en una de esas tardes en las que el contexto también juega.