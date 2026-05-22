Informe | El Alcoraz: un reto con muchas aristas para el CD Castellón

En el fútbol, la fotografía general se compone de pequeñas escenas. En el caso del CD Castellón, el sprint final de la temporada le ha ido presentando una serie de trampas. Todas ellas forman parte del examen del domingo en el campo de El Alcoraz, que encierra una serie de cuestiones que se le están atragantando, en las últimas curvas del curso, al equipo que dirige Pablo Hernández.

Así, el gran desafío de Huesca (ganar al conjunto local para seguir dependiendo de sí mismo en la apretada batalla el ascenso) aglutina una serie de pequeños retos para los orelluts. De la gestión de las ventajas a la baja de Jeremy Mellot, pasando por la siembra para el futuro y las complicaciones ante rivales de la zona baja.

Los últimos tropiezos

El Castellón lleva en puestos de play-off, sin descanso, desde noviembre, pero en las últimas semanas ha acumulado tropiezos que han templado los ánimos del albinegrismo. En varios de ellos, además, los orelluts se han dejado puntos después de adelantarse en el marcador, cuando la gestión de las ventajas había sido uno de sus puntos fuertes. Corregir este aspecto, si el Castellón marca primero en Huesca, es una de las prioridades dominicales.

El Castellón empató con el Cádiz. / Kmy Ros

Rivales de la zona baja

El Huesca es uno de los equipos implicados en la zona baja. Cuidado: el Castellón, que tiene ganada la diferencia de goles con la mayoría de equipos de la zona alta, ha sufrido mucho con los que están peleando por la permanencia.

Es cierto que al Huesca le ganó con solvencia en la primera vuelta (4-1, a pesar de la expulsión de Lucas Alcázar), pero el Castellón se ha dejado puntos contra rivales como la Cultural, el Zaragoza, el Mirandés o el Cádiz, sin ir más lejos, en la pasada jornada en el SkyFi Castalia. En total, 13 puntos. Todos ellos ante los cinco últimos de la Liga.

Por comparar, contra los cinco primeros de la categoría y con un partido más, el Castellón ha perdido menos puntos: 11.

Las ausencias de Mellot

El empate con el Cádiz causó un daño colateral: la lesión de Jeremy Mellot. Cada ausencia del francés, sin un recambio puro en el flanco derecho de la zaga, ha causado un impacto de consideración. En las dos últimas ocasiones, el reemplazo elegido fue Beñat Gerenabarrena.

Contra la Cultural, Gere fue lateral y el hueco en la medular lo cubrió Doué. Como no funcionó, Doué se quedó en el vestuario al descanso, Gere volvió al medio y el lateral fue para Fadel (primera opción sin Mellot en el triunfo en Valladolid). Pero Fadel cometió el penalti del 1-1 de la Cultu casi al final.

Ismael Fadel, titular en el Real Valladolid-Castellón / LaLiga

En la siguiente cita sin Mellot, Gere repitió en el lateral, pero esta vez el mediocentro que acompañó a Diego Barri fue Ronaldo Pompeu. La otra respuesta a la ausencia de Mellot fue, en la visita al Sanse, un cambio de dibujo y Raúl Sánchez en el flanco derecho. El Castellón fue vulnerable y perdió. Pablo medita ahora la nueva elección.

Sembrar para el futuro

Más allá del desenlace del curso, con ascenso o sin él, ganar en Huesca supondría un paso adelante en el proceso de crecimiento que está experimentando el Castellón, envuelto en las alturas de la Segunda División por vez primera en décadas. Dentro y fuera del campo, acabar bien importa: el final de esta temporada será el principio de la siguiente.