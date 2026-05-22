Apercibidos | Cuatro jugadores del CD Castellón, al límite de la sanción antes de visitar Huesca

El tramo final de la temporada está siendo muy exigente con el CD Castellón, que además afronta la penúltima jornada de Liga con una amenaza importante en forma de sanciones disciplinarias. Hasta cuatro futbolistas albinegros están apercibidos de suspensión y, en caso de ver una tarjeta amarilla este domingo en el duelo frente a la SD Huesca, causarían baja automática para el último partido del campeonato, que se disputará en el SkyFi Castalia ante la SD Eibar.

Los apercibidos

Los jugadores que se encuentran en esta delicada situación son los mediocentros Diego Barri y Ronaldo Pompeu, el central Fabrizio Brignani y el mediapunta Israel Suero. Todos ellos forman parte de los planes del equipo en distintas fases de la temporada y del juego, por lo que su disponibilidad en este momento clave de la temporada supone un factor estratégico de primer nivel para el cuerpo técnico.

En el caso de Diego Barri, su papel en el centro del campo ha sido fundamental a lo largo de la temporada, aportando equilibrio, recuperación de balón y criterio en la salida de juego. Su ausencia obligaría al entrenador a reconfigurar la medular en un momento especialmente delicado.

Diego Barri, con la pelota, en un partido del CD Castellón en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

Por su parte, Ronaldo Pompeu ha sido uno de los perfiles más creativos del centro del campo del conjunto albinegro, con capacidad para generar juego entre líneas y aportar último pase. Su situación de apercibimiento añade un elemento de incertidumbre, sobre todo si cayera a la vez que Diego Barri y teniendo en cuenta que la baja de Mellot desplaza, con frecuencia, a Gerenabarrena al lateral derecho.

Otras posiciones

En defensa, Fabrizio Brignani representa una de las piezas habituales en el eje de la zaga, donde es un factor diferencial en las acciones de estrategia. Finalmente, Israel Suero, con su capacidad para actuar entre líneas y acercarse al área rival, completa el grupo de jugadores en riesgo. Su presencia suele aportar desequilibrio en los metros finales, un recurso que el equipo podría echar en falta en el duelo decisivo contra el Eibar, igual que su experiencia.

A esta lista de preocupaciones se suma una baja ya confirmada: la del lateral derecho Jeremy Mellot. El defensor se perderá lo que resta de Liga debido a una lesión y solo podría reaparecer en caso de que el equipo alcance el play-off de ascenso, un escenario que aún no está garantizado.

Su ausencia supone un contratiempo adicional para la defensa del Castellón, que pierde a un jugador importante en los esquemas habituales del equipo. Su fiabilidad defensiva lo había convertido en una pieza recurrente durante la temporada.