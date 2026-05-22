Pablo Hernández arropa a sus futbolistas antes del Huesca-Castellón: "Los veo preparados"
El entrenador albinegro ha repasado la actualidad del equipo en sala de prensa
El rival, el momento, la baja de Mellot y el Mundial de Cipenga
El CD Castellón visita a la SD Huesca el domingo a las 18.30 horas. Los albinegros, que siguen en zona de play-off de ascenso, necesitan ganar para depender de sí mismos en la última jornada. No será fácil, porque el rival apura sus últimas opciones de permanencia.
De todo ello, y de más temas de actualidad albinegra, ha hablado este viernes el entrenador orellut, Pablo Hernández, en sala de prensa.
Qué destacaría del Huesca y qué tipo de partido espera
"Es algo difícil de prever a estas alturas de la temporada. En las últimas jornadas, con tanto en juego, con diferentes objetivos, puedes esperar el partido de mil maneras, pero hay tanto alrededor -la tensión, los nervios-, que hace que los partidos no sean como uno espera".
"Al final nos tenemos que ceñir a lo que hemos visto en los últimos partidos. En el último, con cambio de estructura (desde Huesca apuntan que Oltra jugará con cinco defensas). Es una final también para ellos. Van a dejarse todo, igual que nosotros, habrá fases que nos apretarán y en otras, si somos capaces de hacer lo que solemos hacer bien -atraerlos, buscar la espalda, tener movilidad- podemos hacerles daño. Pero va a ser difícil, acumulan mucha gente y necesitaremos estar precisos".
"Para ellos es una finalísima, tienen que ganar sí o sí, y obviamente en momentos va a ser favorable para ellos. Juegan en casa, la gente va a estar volcada, cosa normal, y al mismo tiempo nosotros también tenemos necesidad para depender de nosotros mismos última jornada. Hay que intentar llevarlo con naturalidad, quitarnos la presión y saber que tenemos que dar el máximo nivel, como hemos hecho en otros campos con grandes ambientes como contra Málaga o Deportivo, cuando fuimos capaces de desplegar nuestro juego y ganar. Tiene que ser nuestro objetivo".
La baja de Mellot
"A Mellot lo perdemos algunas semanas, va a ser difícil que vuelva esta temporada. Conociéndolo seguro que va a dar todo para estar cuanto antes, pero va a ser difícil. Ojalá haya posibilidades de que vuelva, querrá decir que estamos en play-off. Iremos valorando".
El estado anímico del equipo
"La presión existe. Cuando uno juega por objetivos y se está jugando tanto, obviamente esa presión está ahí. Hay jugadores que la llevan mejor o peor, depende de cómo es cada persona. Viéndolos entrenar y jugar, en algun momento ha podido afectar, pero los veo con muchas ganas. Cuando hay tanto en juego, luego en 90 minutos pueden pasar muchas cosas y algunas no se pueden controlar. Los veo preparados y saben de la oportunidad que tenemos. En el mundo del fútbol, yo he jugado muchos años profesional, y estas situaciones se dan pocas veces y las tienes que aprovechar".
"Les he transmitido que lo normal, para un porcentaje muy alto de jugadores de fútbol, es pelear por otras cosas. Oportunidades así escasean y hay que saber disfrutarlo, competirlo y que no se escape. Al mismo tiempo, transmitir calma, y decirles que si estamos en esta situación es porque nos lo hemos ganado, lo hemos trabajado durante todo el año. Hemos demostrado de lo que somos capaces, de ganar a cualquiera, de jugar muy bien al fútbol, de correr más que nadie... y todo eso es lo que nos ha traído hasta aquí y debemos seguir haciendo porque eso es lo que nos acercará a la victoria".
Más puntos contra los cinco primeros que contra los cinco últimos. ¿Estilos, planteamientos o a veces el fútbol no tiene una explicación clara?
"Esa última frase es un tópico, pero es realidad. En el fútbol, a veces, contra rivales de abajo, que en teoría eres superior, no ganas, y contra otros con más presupuesto o que juegan por tu mismo objetivo consigues ganar. Es difícil analizarlo. A veces has de ir más allá del resultado. Si analizas los partidos contra estos equipos de abajo, seguramente merecimos más puntos de los que hemos conseguido. En la mayoría de esos partidos nos ha faltado acierto para llevarnos los triunfos".
Cipenga y el Mundial
"Cuantos más jugadores disponibles y más opciones tengamos, mejor. Hay que estar contentos (con su convocatoria) a nivel de club y a nivel personal para él. Ha hecho una buena temproada, se ha ganado el derecho representar a su país y al mismo tiempo al Castellón en el Mundial. Es algo bonito para todos, algo de valorar. Vamos a pelear para que pueda estar contra el Eibar, pero no depende de nosotros".
"Cada uno es como es, gestiona sus situaciones como quiere. Siempre voy a intentar poner a los que vea comprometidos y están al 100%. Si hay alguna vez veo que no es así, tomaré decisiones. Hasta ahora no tengo ninguna queja. Ellos (Mabil también puede ir con Australia) saben que necesitamos a todos enchufados al 100%".
Unidad en la recta final
"La afición, siempre lo hemos dicho, es el jugador número 12. Lo hemos notado aquí en Castalia, donde hemos sido capaces de ganar partidos por ese empujón que nos ha dado. Esta oportunidad que estamos viviendo es para todos, también para la afición. Luego, esto es fútbol, hay opiniones distintas y cada uno es libre de pensar lo que quiera. Hay quien puede pensar que hemos perdido el ascenso directo, otros pueden seguir dando valor y pensando que la temporada es muy buena, y otros que ya no. La realidad es que estamos peleando por un play-off. Necesitamos estar juntos, disfrutar el camino y estar unidos para intentar hacer algo bonito que está en nuestras manos".
