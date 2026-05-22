Precedentes Huesca-Castellón | Así le ha ido históricamente a los albinegros en El Alcoraz
El campo del Huesca ha sido un territorio complicado para el Castellón, con dos empates y tres derrotas en Segunda y Segunda B
Al CD Castellón no se le ha dado bien El Alcoraz, un campo que no ha visitado con mucha frecuencia a lo largo de su historia. En las cinco visitas en partidos oficiales a la SD Huesca, los albinegros han cosechado un pobre balance: dos empates y tres derrotas.
Las dos primeras visitas se produjeron en Segunda División B. En la primera, en los años 90, el Castellón de Roberto Gil cayó derrotado por la mínima (2-1, gol orellut de Paco López). Peor fue en la campaña 2004/05, cuando el equipo que entrenaba Javi López ni siquiera pudo marcar (2-0). Pese a ello, a final de temporada, el Castellón, ya dirigido por Álvaro Cervera, ascendió.
En Segunda División, el Castellón ha visitado al Huesca en tres ocasiones. En la primera, el protagonista fue Mario Rosas. Anotó un doblete que sirvió para empatar (2-2). El equipo albinegro, con Abel Resino de entrenador, sufrió en los minutos finales la expulsión de Pedro Hernández. Antes había visto la roja el local Camacho.
El Castellón formó con Carlos Sánchez, Pedro, Mora, Dealbert, Baigorri, López Garai, Mantecón (Perico), Mario Rosas, Gari Uranga, Arana y Leo Ulloa (Pau Franch).
En la campaña siguiente, el Castellón, con Tintín Márquez al mando, perdió en Huesca (2-0).
El último precedente
No regresó al campo de El Alcoraz hasta la pasada temporada. Dick Schreuder formó con el siguiente once: Gonzalo Crettaz, Chirino, Alberto, Willems, Moyita, Villahermosa, Douglas Aurélio, Raúl Sánchez, Seuntjens, Cala y De Miguel. Desde el banquillo salieron Jozhua y Suero. Un golazo de Douglas adelantó a los orelluts. El local Soko empató a poco del final (1-1). Este domingo a las 18.30 horas, nuevo capítulo de la historia.
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