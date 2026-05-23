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Directo Huesca-Castellón: A por la primera final

El cuadro albinegro visita El Alcoraz este domingo a las 18:30 horas dependiendo de sí mismo para jugar el play-off de ascenso

El Huesca-Castellón, en directo

El Huesca-Castellón, en directo / Mediterráneo

Pablo Casado

Pablo Casado

Castelló

El CD Castellón encara las dos últimas jornadas de la temporada regular de Segunda División dependiendo de sí mismo para disputar el play-off de ascenso a Primera División. Si logra realizar lo mismo que sus perseguidores, Eibar y Burgos, estará entre los seis primeros clasificados. Pero como en el mundo del fútbol no se puede especular, los albinegros deberán vencer a la SD Huesca en El Alcoraz este domingo (18:30 horas) para, sí o sí, depender de sí mismos en la última jornada.

Un encuentro con todos los alicientes posibles: la lucha por el ascenso y descenso. La SD Huesca llega en una situación de urgencia en la que incluso con un empate podría descender matemáticamente a Primera Federación. Todo ello hace que sea uno de los encuentros de la jornada donde el conjunto de Pablo Hernández intentará revertir la dinámica de tres encuentros sin conseguir la victoria (Córdoba, Ceuta y Cádiz) para continuar en zona de play-off.

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Puedes seguir todas las novedades del encuentro minuto a minuto en Mediterráneo.

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