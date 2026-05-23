Directo Huesca-Castellón: A por la primera final

El CD Castellón encara las dos últimas jornadas de la temporada regular de Segunda División dependiendo de sí mismo para disputar el play-off de ascenso a Primera División. Si logra realizar lo mismo que sus perseguidores, Eibar y Burgos, estará entre los seis primeros clasificados. Pero como en el mundo del fútbol no se puede especular, los albinegros deberán vencer a la SD Huesca en El Alcoraz este domingo (18:30 horas) para, sí o sí, depender de sí mismos en la última jornada.

Un encuentro con todos los alicientes posibles: la lucha por el ascenso y descenso. La SD Huesca llega en una situación de urgencia en la que incluso con un empate podría descender matemáticamente a Primera Federación. Todo ello hace que sea uno de los encuentros de la jornada donde el conjunto de Pablo Hernández intentará revertir la dinámica de tres encuentros sin conseguir la victoria (Córdoba, Ceuta y Cádiz) para continuar en zona de play-off.

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LA AFICIÓN DESPIDE A LA PLANTILLA. Este ha sido el momento en el que un centenar de aficionados han acudido a la Ciudad Deportiva Globeenergy al mediodía de este sábado para animar a los jugadores antes de su viaje a Huesca. Para leer la noticia, pinche aquí. Gabriel Utiel

LAS PALABRAS DE PABLO HERNÁNDEZ. El técnico albinegro repasó en la rueda de prensa previa al rival, el momento de su equipo, la baja de Mellot y el Mundial de Cipenga. Para leer el artículo, pinche aquí. Pablo Hernández, en el entrenamiento del CD Castellón. / GABRIEL UTIEL