El motivador mensaje de la afición albinegra al Castellón antes de su viaje a Huesca: "Vivimos por ti..."

El CD Castellón juega mañana a las 18:30 horas en El Alcoraz ante la SD Huesca la primera de las dos finales que tiene por delante para asegurar una plaza de play-off. “Necesitamos estar juntos, disfrutar del camino y estar unidos para intentar hacer algo bonito que está en nuestras manos”, declaró ayer Pablo Hernández en la rueda de prensa previa. “Para estos dos partidos y el play-off, si estamos unidos se van a sacar los resultados que queremos”, afirmó también Lucas Alcázar el pasado miércoles.

Dos mensajes que apelan a una unión presente y palpable durante toda la temporada y que, en el tramo decisivo del curso, no iba a desaparecer. El Fondo 1922 convocó ayer a los seguidores albinegros en la Ciudad Deportiva Globeenergy a las 15:45 horas para dar el último aliento a los jugadores antes de partir hacia Huesca.

La afición despide al Castellón rumbo a Huesca / Gabriel Utiel

Cerca de un centenar de aficionados acudieron al complejo ubicado en La Coma para mostrar su confianza en el equipo. Además, despidieron a la plantilla con las tradicionales banderas del Fondo Sur presentes en los encuentros disputados en el SkyFi Castalia y con una pancarta en la que podía leerse el lema: “Vivimos por ti, vence por nosotros”.

Antes de subir al autobús rumbo a la ciudad oscense, los jugadores se acercaron hasta la zona donde esperaban los aficionados y, como si el final de un partido en el SkyFi Castalia se tratara, arrancaron cánticos acompañados por las palmas de la propia plantilla y el himno del CD Castellón. Una despedida a la altura que reflejó la importancia del encuentro y el hambre de una afición que quiere seguir soñando.

El Huesca recorta las entradas visitantes

La afición albinegra agotó las entradas visitantes en poco más de veinte minutos desde que salieron a la venta, evidenciando la escasez de localidades cedidas por la SD Huesca. Habitualmente, el reparto de entradas entre clubes suele acordarse para ofrecer cifras similares tanto en la ida como en la vuelta, teniendo también en cuenta la capacidad de cada estadio.

En esta ocasión, el CD Castellón facilitó 550 entradas a la SD Huesca en el partido de ida disputado en el SkyFi Castalia, mientras que el conjunto aragonés únicamente repartió 189 localidades para la vuelta. Una cifra muy inferior a la esperada si se comparan las proporciones de aforo, ya que, siguiendo el mismo criterio utilizado en Castalia, el cuadro oscense debería haber destinado alrededor de 400 entradas para la afición visitante, teniendo en cuenta que El Alcoraz cuenta con una capacidad cercana a los 9.100 espectadores.