Esto piensa Oltra del CD Castellón (y de Álex Calatrava)

Si el Castellón se juega mucho, el Huesca no se juega menos. Si acaso, algo diferente: la permanencia. El entrenador del equipo local, el exalbinegro José Luis Oltra, admitió que los suyos necesitan sumar dos victorias en dos jornadas para evitar el descenso, destacó el papel de la afición en el duelo y alabó las virtudes de los orelluts.

«Es una final, ganar o quedar fuera», comentó Oltra. «El domingo la afición va a ser un jugador más», añadió el preparador valenciano, que dirigió al Castellón en Segunda B, de 2002 a 2004.

Oltra habló del Castellón en rueda de prensa: «Me parece muy equilibrado. Muchas veces ponemos etiquetas, pero juega bien, te somete con balón, es el tercero que más pases da, también en campo contrario... es un equipo característico y muy ofensivo». «Todo el mundo tiene que la sensación de que al Castellón se le puede generar, pero es el tercero al que menos se le genera... Marca mucho a balón parado, crea mucho... datos podemos dar muchos», afirmó Oltra.

Entrenamiento del CD Castellón en la Ciudad Deportiva Globeenergy / Gabriel Utiel

«No me gusta individualizar porque es un equipo que juega muy bien, es muy vertical, Cala es uno de los tres mejores jugadores ofensivos de la categoría. Es el equipo que más corre a alta intensidad... es un equipo muy completo. Ahora tiene la obligación de ganar para jugar el play-off», comentó el entrenador del Huesca, que se enfrentó al final del curso pasado con el Castellón, en aquel caso al mando del Eldense (1-1).

La afición local

"Lo bueno es que jugamos en El Alcoraz, que vamos a tener el apoyo y respaldo de toda la gente que, además, últimamente está sensacional en todos los aspectos, y el domingo va a ser un jugador más para nosotros", indicó José Luis Oltra.