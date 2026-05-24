Las cuentas del CD Castellón para una última jornada de 'locura' en Segunda División: ¡Puede terminar tercero u octavo!

LaLiga Hypermotion no decepciona: llega a su última jornada con una batalla apasionante por el ‘play-off’ de ascenso y el CD Castellón depende de sí mismo para seguir soñando con Primera División. El domingo a las 18.30 horas, el conjunto albinegro recibirá a la SD Eibar en el SkyFi Castalia en un duelo directo, emocionante y con aroma de final anticipada. Noventa minutos separan a los castellonenses de regresar a una promoción de ascenso que en el inicio de la temporada parecía una utopía y que ahora está al alcance de su mano.

La penúltima jornada dejó un escenario curioso para los de Pablo Hernández, que en función de los resultados del próximo domingo pueden entrar en play-off o quedarse fuera, ser hasta terceros u octavos. La victoria por 0-1 frente al Huesca en El Alcoraz, gracias a un tanto de Ousmane Camara, permitió al Castellón mantenerse en puestos de promoción, donde lleva de manera ininterrumpida desde noviembre, y llegar a la fecha definitiva dependiendo únicamente de sí mismo.

La clasificación deja al Castellón con 69 puntos, empatado con el Burgos y con el Eibar todavía al acecho (67). Málaga y Las Palmas, que también pelean por asegurar plaza, tropezaron con sendos empates y comprimieron todavía más la pelea por el ‘top 6’, ambos con 70

Ganar al Eibar

El panorama es claro para el conjunto orellut: si gana al Eibar en el SkyFi Castalia jugará el ‘play-off’ de ascenso de forma matemática. No tendrá que mirar ningún otro estadio ni sacar la calculadora (solo para saber en qué posición entra en el play-off). La victoria le garantizaría terminar entre los seis primeros y prolongar una temporada que ya es histórica.

Sin embargo, el empate abriría un abanico de combinaciones. En ese caso, el Castellón dependería de lo que hagan Burgos (recibe al Andorra), Málaga (visita al Zaragoza) y Las Palmas (visita al Dépor) en sus respectivos encuentros. Los castellonenses tendrían opciones de conservar la sexta plaza, pero quedarían expuestos a múltiples resultados y a posibles empates en la clasificación. La tensión sería máxima y la jornada podría decidirse por diferencias mínimas.

Lo que no valdrá en ningún caso será una derrota. Si el Eibar asalta Castalia, el Castellón quedaría automáticamente fuera de la promoción. El conjunto armero le superaría en la clasificación y le arrebataría el billete para luchar por el ascenso. Los vascos, que vencieron al Córdoba en Ipurua con un doblete de Martón, llegan vivos a la última jornada y dispuestos a convertir el partido en una auténtica final.

Igualdad todo el año

La igualdad ha marcado toda la temporada en Segunda División. Racing y Deportivo han acelerado lo suficiente para lograr el ascenso directo, mientras que Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar siguen inmersos en una pelea feroz por las últimas plazas de promoción.

Para el club castellonense, estar peleando contra presupuestos mayores a estas alturas de la temporada es un logro, pero el equipo no se conforma con ello. En Castellón se espera un ambiente espectacular. El SkyFi Castalia presentará un gran aspecto en una de esas tardes quedan grabadas en la memoria colectiva del club. La afición albinegra ha acompañado al equipo durante toda la temporada y ahora sueña con volver a ver al Castellón peleando por regresar a Primera División. El equipo sabe que tiene una oportunidad delante de su gente.

Además, el duelo tendrá un componente emocional evidente. El Eibar llega obligado a ganar y con la presión añadida de no depender completamente de sí mismo durante gran parte de las últimas jornadas. El Castellón ha conseguido mantenerse en la pelea pese a varios tropiezos recientes y afronta la cita con el impulso anímico que dejó la victoria en Huesca.

Todo está preparado para una última jornada de alto voltaje en LaLiga Hypermotion. El fútbol le ha concedido al Castellón la posibilidad de decidir su destino en casa, ante su afición y en un duelo directo. La ecuación es sencilla: ganar y seguir soñando; empatar y sufrir mirando otros campos; perder y despedirse del ascenso. Castalia dictará sentencia.