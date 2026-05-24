Huesca-Castellón: ¡Bienvenidos a la locura de la penúltima jornada en LaLiga Hypermotion!

¡Bienvenidos a la locura de la penúltima jornada en LaLiga Hypermotion, antes de que reine el caos en el desenlace de la fase regular, de aquí a siete días! Pero, antes, lo de esta tarde a partir de las 18.30 horas, con todos los partidos con algo en juego, que no es poco...

El Castellón comparece a El Alcoraz, donde nunca ha ganado (dos empates y tres derrotas en cinco visitas), con la necesidad de vencer para continuar dependiendo de sí mismo. Juega frente al Huesca en tierras altoaragonesas, pero también en el Reino de León por el Cultural-Burgos y en Ipurua con el Eibar-Córdoba.

Sin Mellot, ¿qué opciones hay?

Lo primero es lo primero. Ganar. No lo ha hecho en sus tres últimos encuentros (dos puntos), lo que ha reducido su margen de error prácticamente a cero. Lo hace con una única pero destacada ausencia, la del único jugador sin un recambio natural: Jérémy Mellot.

La baja del lateral derecho obliga otra vez a Pablo Hernández, como ha ido haciendo en la segunda vuelta cuando ha faltado el francés, a reubicar a un jugador. Lo más probable es que el encargo recaiga en Beñat Gerenabarrena, el hombre para todo en el Castellón.

El cambio de rol del futbolista cedido por el Athletic Club abriría el debate sobre el acompañante de Diego Barri, de nuevo con un favorito: Ronaldo Pompeu.

No obstante, no se descarta la apuesta del técnico por el cambio de sistema y/o la titularidad de algunos de los secundarios de lujo de la plantilla.

La afición despide al Castellón rumbo a Huesca / Gabriel Utiel

Los locales

El Huesca, arropado por una afición que no quiere que su equipo se caiga del fútbol profesional tras una década en la que han llegado codearse, en dos campañas, con la élite, necesita al menos igualar el resultado del Cádiz para no descender, lo cual podría suceder esta misma tarde. En todo caso, todo lo que no sea vencer...

Con las ausencias de Dani Jiménez, Toni Abad y Diego Aznar, José Luis Oltra (el Castellón solo le ha ganado en dos de los ocho encuentros que lo ha tenido enfrente) tiene las dudas de Jorge Pulido, el castellonense Liberto Beltrán, Joaquín Muñoz y Sergi Enrich.

Las opciones de la penúltima jornada. / MEDITERRÁNEO

Posibles alineaciones

Aquí, los onces que pueden sacar José Luis Oltra y Pablo Hernández.

Posibles alineaciones de Huesca y Castellón. / MEDITERRÁNEO

Ojo a los arbitrajes

aLa aplicación de la justicia en el Huesca-Castellón recaerá en el murciano Rafael Sánchez López: solo dos victorias en ocho partidos.

Todo ello cuando, según @StatsSegunda, el conjunto albinegro presenta el peor balance de penaltis, entre Primera y Segunda División, de las dos últimas campañas: -14 (nueve a favor y 23 en contra).