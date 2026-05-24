Pablo Hernández, tras el triunfo del Castellón en Huesca: "Dependemos de nosotros mismos, que es lo que queríamos"

Pablo Hernández, el entrenador del CD Castellón, analizó la trabajada victoria de los orelluts en el feudo de la SD Huesca, que con el 0-1 descendió matemáticamente a Primera RFEF. No es matemática la clasificación de los albinegros para el play-off de ascenso, porque ganaron Burgos y Eibar, pero siguen dependiendo de sí mismos para la última jornada (si ganan al Eibar en el SkyFi Castalia, el domingo a las 18.30 horas, jugarán por el ascenso).

El análisis del partido

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado, que ibamos a tener bastante posesión y dominio en campo contrario, pero que iba a ser difícil crear ocasiones. Cerraban con tres centrales, era difícil encontrar espacios, lo hemos intentado y tenido ocasiones. Es verdad que ellos en la primera parte han tenido dos contras que nos han pillado tras unas malas decisiones a la hora de salir a por el balón. Se han podido adelantar y nosotros también. En la segunda hemos dado un pasito más, hemos manejado mejor situaciones de ataque y al final logramos una victoria importante. Hemos sabido mantener la portería a cero. Sabíamos que al final el Huesca se iba a volcar, pero no hemos sufrido en exceso".

"Estoy conento porque nos mantiene en puestos de play-off y dependiendo de nosotros mismos que es lo que queríamos".

El once titular

"Viendo el partido que se nos podía plantear decidimos que podía ser una buena posibilidad con Pablo (Santiago) de falso lateral. Sabíamos que necesitábamos mucha movilidad para generar espacios porque ellos se juntan bien en bloque medio-bajo. Cuanta más gente tuviéramos y más cambios de posiciones hiciéramos... así intentamos hacerles daño. En la segunda parte también se han abierto un poco más y eso nos ha permitido encontrar más espacios".

Las opciones en la última jornada

"Vamos a pelearlo. Lo que está en nuestras manos, igual que hoy, es ganar los tres puntos. Eso nos asegura el play-off y ver hasta dónde podemos llegar. No hay que pensar en el resto, dependemos de nosotros mismos. Hay que pensar en ganar nuestro partido y luego ver dónde nos llevan esos puntos. Al igual que hoy, intentar ganar el partido. Será un partido muy bonito contra un rival que tiene opciones y va a venir a ganar (el Eibar). Tenemos la suerte de jugarlo en nuestro campo y con nuestra gente, seguro que va a ser bonito. La gente se va a volcar y nos va a ayudar".

Willmann

"Contento por su debut. Es un chico muy humilde, que trabaja como el que más, que cuando ha tenido que bajar con el filial lo ha hecho sin ningún problema. Conforme estaba el partido, el cansancio... era meterlo porque nos podía dar ayuda ahí a Gere, que estaba en el lateral, y es un jugador muy rápido que con los espacios que había podía coger alguna contra. Es un chico que trabaja mucho en la sombra, callado siempre, no se queja nunca y es un premio para él".

La afición

"Siempre están ahí, siempre con el equipo, no solo en Castalia, tambien en los desplazamientos. La afición era consciente de la importancia del partido. No han parado de animar, nos han dado fuerza en los minutos finales para aguantar. Agradecerles el apoyo. En el próximo partido, el equipo, como hoy, se va a vaciar para entrar en play-off y ojalá lo podamos disfrutar todos juntos".