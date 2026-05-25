La afición del Castellón prepara un recibimiento a lo grande ante el Eibar y el club lanza una petición: “A las 17.30, todos dentro”

El albinegrismo ya prepara una previa de las grandes para el decisivo Castellón-Eibar del próximo domingo. El grupo de animación Fondo 1922 ha convocado a toda la afición este domingo a las 16.30 horas en la calle Huesca, junto al SkyFi Castalia, para recibir al autobús del equipo en una tarde marcada en rojo por todo lo que hay en juego. Ni más ni menos que jugar el play-off de ascenso a Primera División.

La intención es que el Castellón sienta el empuje de su gente desde su llegada al estadio. Para ello, Fondo 1922 ha pedido a los seguidores que acudan con papelitos, confeti, globos y papel higiénico para dar color y fuerza a un recibimiento que se espera multitudinario. La consigna es clara: empezar a jugar el partido desde la calle y, entre todos, “meter el primer gol” desde la llegada del equipo.

La petición del club: una hora antes dentro del estadio

Pero el recibimiento no será el único momento importante de la previa. Tras arropar al autobús, el club ha mandado una petición a la afición: "después de recibirlo todos dentro del estadio para el calentamiento". El objetivo es que los jugadores salten al césped con con la grada llena y el ambiente de las grandes ocasiones desde mucho antes del pitido inicial.

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Aficionados del Castellón en Huesca. / CD CASTELLÓN

Por eso, la solicitud es que a las 17.30 horas todos los albinegros estén dentro para recrear el ambiente vivido en citas inolvidables como las del Deportivo y el Alcorcón, cuando el SkyFi Castalia fue un factor diferencial. Ante el Eibar, rival directo, el Castellón quiere volver a sentir ese empuje desde la previa, desde el calentamiento y hasta el último minuto. Un sueño está en juego: volver a Primera División.