Calculadora | Pronostica la última jornada de LaLiga Hypermotion con el Castellón jugándose entrar al 'play-off'

Una última jornada frenética por el play-off. Tras confirmarse los dos primeros ascendidos por la vía directa (Racing de Santander y Deportivo de la Coruña) hasta seis equipos tienen opciones de meterse la lucha por la promoción, pero solo lo conseguirán cuatro. El CD Castellón depende de sí mismo para lograr el objetivo y se la jugará contra el Eibar, que también tiene opciones. Málaga, Almería, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar. Todos ellos en un margen de cuatro puntos.

De hecho, el conjunto albinegro está a solo dos puntos del tercero (Málaga) y si gana adelantará a los que pinchen. Hay que destacar que el tercero y el cuarto tendrán factor campo en la semifinal, jugando la vuelta en casa y pasando en caso de empate en los 120 minutos de la vuelta, ya que no habría penaltis.

Llegados a este punto, el Castellón se ha ganado el derecho a soñar y cuenta con una magnífica oportunidad en SkyFi Castalia, con una afición que se volcará durante la previa y el partido. Pronostica en la calculadora de Mediterráneo los resultados de la última jornada y todas las combinaciones posibles. La lucha por el play-off, al rojo vivo.