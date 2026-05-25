Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Monasterio medieval CastellónPolémica normativa cerámicaPrimer MIR DermatologíaCalor en CastellónOpinión Enrique BallesterAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

El Castellón cuelga el ‘no hay billetes’ para la finalísima por el 'play-off' ante el Eibar

El SkyFi Castalia presentará un ambiente espectacular el próximo domingo a las 18.30 horas, ante el sueño de disputar la promoción de ascenso

La afición del Castellón, ante el Cádiz.

La afición del Castellón, ante el Cádiz. / KMY_ROS

Aitor Aguirre

Castellón

El CD Castellón ha arrancado una semana única y especial. La última jornada de una temporada extraordinaria. Un último partido con mucho en juego. Ni más ni menos que la posibilidad de disputar el play-off de ascenso a Primera División. El próximo domingo, a las 18.30 horas, el SkyFi Castalia vivirá una tarde grande de fútbol en el encuentro ante el Eibar, rival directo en la pelea por estar entre los mejores.

La expectación es máxima y habrá llenazo en Castalia. El club ha comunicado que las localidades para el Castellón-Eibar están agotadas, una muestra más de la ilusión que se ha generado alrededor del equipo de Pablo Hernández. La afición albinegra ha respondido de nuevo y se espera un ambientazo desde la previa, con los alrededores del estadio teñidos de albinegro y una grada preparada para empujar al equipo en una cita decisiva.

Noticias relacionadas

Ante la alta demanda, el CD Castellón recomienda a aquellos abonados que no vayan a asistir al encuentro que liberen o cedan su asiento a través del portal abonados.cdcastellon.com. Según se vayan liberando localidades, estas se pondrán a disposición de los aficionados interesados en acudir al partido. De este modo, la afición albinegra, como en Huesca, dará ese plus para lograr el objetivo. El sueño por ascender a Primera sigue muy presente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Calculadora | Pronostica cómo terminará la Segunda División: ascenso directo, play-off y descensos
  2. Informe | Las obras que prepara el CD Castellón en el SkyFi Castalia
  3. El Málaga remonta y encarece el play-off: Así queda la clasificación de Segunda para el CD Castellón
  4. Así será el 'play-off' de ascenso a Primera que espera al Castellón: sistema, fechas con asterisco...
  5. Las cuentas del CD Castellón para asegurar su participación en el 'play-off' de ascenso
  6. Directo Castellón-Córdoba: Adri Fuentes aumenta la renta visitante
  7. El CD Castellón culmina la primera fase de la Ciudad Deportiva Globeenergy
  8. CD Castellón | Así queda la zona alta de Segunda División tras los últimos resultados

El Castellón cuelga el ‘no hay billetes’ para la finalísima por el 'play-off' ante el Eibar

El Castellón cuelga el ‘no hay billetes’ para la finalísima por el 'play-off' ante el Eibar

El uno a uno del Castellón en Huesca: Vota al mejor

El uno a uno del Castellón en Huesca: Vota al mejor

La intrahistoria de la penúltima jornada en Segunda División: El ascenso del Dépor, la histórica caída del Real Zaragoza y el nuevo escenario para el play-off del CD Castellón

La intrahistoria de la penúltima jornada en Segunda División: El ascenso del Dépor, la histórica caída del Real Zaragoza y el nuevo escenario para el play-off del CD Castellón

Las cuentas del CD Castellón para una última jornada de 'locura' en Segunda División: ¡Puede terminar tercero u octavo!

Las cuentas del CD Castellón para una última jornada de 'locura' en Segunda División: ¡Puede terminar tercero u octavo!

Pablo Hernández, tras el triunfo del Castellón en Huesca: "Dependemos de nosotros mismos, que es lo que queríamos"

Pablo Hernández, tras el triunfo del Castellón en Huesca: "Dependemos de nosotros mismos, que es lo que queríamos"

La crónica del Huesca-Castellón | Un gol de Camara deja a los 'orelluts' a un paso del 'play-off'

La crónica del Huesca-Castellón | Un gol de Camara deja a los 'orelluts' a un paso del 'play-off'

Así te hemos contado el Huesca-Castellón: Camara da una victoria trascendental en El Alcoraz

Así te hemos contado el Huesca-Castellón: Camara da una victoria trascendental en El Alcoraz

El motivador mensaje de la afición albinegra al Castellón antes de su viaje a Huesca: "Vivimos por ti..."

El motivador mensaje de la afición albinegra al Castellón antes de su viaje a Huesca: "Vivimos por ti..."
Tracking Pixel Contents