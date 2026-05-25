El Castellón cuelga el ‘no hay billetes’ para la finalísima por el 'play-off' ante el Eibar
El SkyFi Castalia presentará un ambiente espectacular el próximo domingo a las 18.30 horas, ante el sueño de disputar la promoción de ascenso
El CD Castellón ha arrancado una semana única y especial. La última jornada de una temporada extraordinaria. Un último partido con mucho en juego. Ni más ni menos que la posibilidad de disputar el play-off de ascenso a Primera División. El próximo domingo, a las 18.30 horas, el SkyFi Castalia vivirá una tarde grande de fútbol en el encuentro ante el Eibar, rival directo en la pelea por estar entre los mejores.
La expectación es máxima y habrá llenazo en Castalia. El club ha comunicado que las localidades para el Castellón-Eibar están agotadas, una muestra más de la ilusión que se ha generado alrededor del equipo de Pablo Hernández. La afición albinegra ha respondido de nuevo y se espera un ambientazo desde la previa, con los alrededores del estadio teñidos de albinegro y una grada preparada para empujar al equipo en una cita decisiva.
Ante la alta demanda, el CD Castellón recomienda a aquellos abonados que no vayan a asistir al encuentro que liberen o cedan su asiento a través del portal abonados.cdcastellon.com. Según se vayan liberando localidades, estas se pondrán a disposición de los aficionados interesados en acudir al partido. De este modo, la afición albinegra, como en Huesca, dará ese plus para lograr el objetivo. El sueño por ascender a Primera sigue muy presente.
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