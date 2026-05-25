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El uno a uno del Castellón en Huesca: Vota al mejor

Los albinegros mantienen viva la ilusión por el ascenso tras el 0-1 en El Alcoraz

Camara celebra el gol del Castellón en Huesca (0-1)

Camara celebra el gol del Castellón en Huesca (0-1) / Marc Guidotti / CD Castellón

Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

Matthys

|7| Abrochó la portería a cero, clave para sumar de tres en tres. Sin errores de bulto, el Huesca no vio puerta en las más claras.

Pablo Santiago

|7| Se aplicó en la misión doble: lateral derecho sin balón y carrilero en fase ofensiva. Cumplió hasta el último esfuerzo.

Alberto

|8| Partidazo propio de un líder. Providencial a campo abierto y fino para asistir a Camara en la acción del cero a uno.

Brignani

|7| Es un gran escudero. Soluciones sencillas con balón. Gobernó el área por alto en los últimos intentos de los rivales.

Sienra

|6| Se centró en la tarea defensiva y aprobó, escorado a la izquierda. Un susto en una pérdida que corrigió Alberto.

Diego Barri

|7| Equilibró el medio y movió bien la pelota. Se atrevió con alguna ruptura que sorprendió al Huesca. Cambiado.

Gerenabarrena

|7| Aporta donde sea. Ayer, primero en el medio y al final en el lateral derecho. Ganó muchos duelos.

Cipenga

|6| Empezó muchas acciones prometedoras, y encaró como suele, pero anduvo muy impreciso al pisar el área.

Cala

|7| Rozó el 0-1 en dos disparos con la zurda, en la primera parte, y comandó buenos ataques en la segunda.

Jakobsen

|7| Gran segundo tiempo. Encontró el sitio entre líneas y le dio siempre a la jugada lo que necesitaba. Pulido evitó un golazo bajo palos.

Camara

|8| Se impuso a los centrales del Huesca, tomó buenas decisiones y anotó el gol de la victoria. Completo.

También jugaron

Álvaro |5|. Batalló como referencia, pero le costó ganar balones.

Doué |6|. Piernas frescas.

Ronaldo |6|. Controló los últimos minutos.

Suero |6|. Oxígeno final.

Noticias relacionadas y más

Willmann |6|. Ayudó en el costado derecho, en su debut en Liga.

Vídeo: La afición del Castellón despide al equipo antes de su encuentro frente a la SD Huesca

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Gabriel Utiel

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