El uno a uno del Castellón en Huesca: Vota al mejor

Matthys

|7| Abrochó la portería a cero, clave para sumar de tres en tres. Sin errores de bulto, el Huesca no vio puerta en las más claras.

Pablo Santiago

|7| Se aplicó en la misión doble: lateral derecho sin balón y carrilero en fase ofensiva. Cumplió hasta el último esfuerzo.

Alberto

|8| Partidazo propio de un líder. Providencial a campo abierto y fino para asistir a Camara en la acción del cero a uno.

Brignani

|7| Es un gran escudero. Soluciones sencillas con balón. Gobernó el área por alto en los últimos intentos de los rivales.

Sienra

|6| Se centró en la tarea defensiva y aprobó, escorado a la izquierda. Un susto en una pérdida que corrigió Alberto.

Diego Barri

|7| Equilibró el medio y movió bien la pelota. Se atrevió con alguna ruptura que sorprendió al Huesca. Cambiado.

Gerenabarrena

|7| Aporta donde sea. Ayer, primero en el medio y al final en el lateral derecho. Ganó muchos duelos.

Cipenga

|6| Empezó muchas acciones prometedoras, y encaró como suele, pero anduvo muy impreciso al pisar el área.

Cala

|7| Rozó el 0-1 en dos disparos con la zurda, en la primera parte, y comandó buenos ataques en la segunda.

Jakobsen

|7| Gran segundo tiempo. Encontró el sitio entre líneas y le dio siempre a la jugada lo que necesitaba. Pulido evitó un golazo bajo palos.

Camara

|8| Se impuso a los centrales del Huesca, tomó buenas decisiones y anotó el gol de la victoria. Completo.

También jugaron

Álvaro |5|. Batalló como referencia, pero le costó ganar balones.

Doué |6|. Piernas frescas.

Ronaldo |6|. Controló los últimos minutos.

Suero |6|. Oxígeno final.

Willmann |6|. Ayudó en el costado derecho, en su debut en Liga.