El uno a uno del Castellón en Huesca: Vota al mejor
Los albinegros mantienen viva la ilusión por el ascenso tras el 0-1 en El Alcoraz
Matthys
|7| Abrochó la portería a cero, clave para sumar de tres en tres. Sin errores de bulto, el Huesca no vio puerta en las más claras.
Pablo Santiago
|7| Se aplicó en la misión doble: lateral derecho sin balón y carrilero en fase ofensiva. Cumplió hasta el último esfuerzo.
Alberto
|8| Partidazo propio de un líder. Providencial a campo abierto y fino para asistir a Camara en la acción del cero a uno.
Brignani
|7| Es un gran escudero. Soluciones sencillas con balón. Gobernó el área por alto en los últimos intentos de los rivales.
Sienra
|6| Se centró en la tarea defensiva y aprobó, escorado a la izquierda. Un susto en una pérdida que corrigió Alberto.
Diego Barri
|7| Equilibró el medio y movió bien la pelota. Se atrevió con alguna ruptura que sorprendió al Huesca. Cambiado.
Gerenabarrena
|7| Aporta donde sea. Ayer, primero en el medio y al final en el lateral derecho. Ganó muchos duelos.
Cipenga
|6| Empezó muchas acciones prometedoras, y encaró como suele, pero anduvo muy impreciso al pisar el área.
Cala
|7| Rozó el 0-1 en dos disparos con la zurda, en la primera parte, y comandó buenos ataques en la segunda.
Jakobsen
|7| Gran segundo tiempo. Encontró el sitio entre líneas y le dio siempre a la jugada lo que necesitaba. Pulido evitó un golazo bajo palos.
Camara
|8| Se impuso a los centrales del Huesca, tomó buenas decisiones y anotó el gol de la victoria. Completo.
También jugaron
Álvaro |5|. Batalló como referencia, pero le costó ganar balones.
Doué |6|. Piernas frescas.
Ronaldo |6|. Controló los últimos minutos.
Suero |6|. Oxígeno final.
Willmann |6|. Ayudó en el costado derecho, en su debut en Liga.
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