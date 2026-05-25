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Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut | El gol de Camara permite al CD Castellón seguir dependiendo de sí mismo para jugar el play-off

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El gol de Camara permite al CD Castellón seguir dependiendo de sí mismo para jugar el play off

El gol de Camara permite al CD Castellón seguir dependiendo de sí mismo para jugar el play off / Mediterráneo

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut analizamos el importantísimo triunfo del CD Castellón en Huesca, resuelto con un gol de Ousmane Camara, que permite a los albinegros llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos para disputar el play off de ascenso. La gran actuación del equipo, las claves del partido y todo lo que se juega el Castellón en Castalia.

Escucha el nuevo episodio

Con José Luis Gual, Israel Matamala, Ximo Górriz y Miguel Alayrach.

Escúchalo en Spotify

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

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👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

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