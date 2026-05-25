Conexión Orellut | El gol de Camara permite al CD Castellón seguir dependiendo de sí mismo para jugar el play-off

En Conexión Orellut analizamos el importantísimo triunfo del CD Castellón en Huesca, resuelto con un gol de Ousmane Camara, que permite a los albinegros llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos para disputar el play off de ascenso. La gran actuación del equipo, las claves del partido y todo lo que se juega el Castellón en Castalia.

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Con José Luis Gual, Israel Matamala, Ximo Górriz y Miguel Alayrach.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.