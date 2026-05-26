Una bandera, un sueño y un Fadrí que cree en el ascenso del Castellón: ¿y si sí?

El Fadrí ya mira al cielo en albinegro. Uno de los monumentos más emblemático de Castellón se ha sumado este martes al momento de máxima ilusión que vive el el conjunto albinegro con la colocación de una extensa bandera del club. Junto a los colores albinegros, aparece un mensaje que resume el sentir de toda una ciudad en una semana clave para el equipo: “¿Y si sí?”. Un lema que ha calado y está conectando con el ambiente que se respira en Castellón, donde la afición vive con nervios, orgullo y esperanza el tramo decisivo de la temporada a pocos días de medirse al Eibar en el encuentro decisivo para meterse en la promoción.

Así luce el Fadrí. / BOMBEROS DE CASTELLÓ

El gesto convierte al Fadrí en símbolo del sueño albinegro. La ciudad se tiñe con los colores del Castellón y acompaña a los de Pablo Hernández en una recta final cargada de emoción, con el Sky Castalia y las calles empujando en la misma dirección. Porque el mensaje ya ondea en lo más alto de Castellón. Y la pregunta empieza a sentirse cada vez con más fuerza entre los orelluts: ¿y si sí?

Recibimiento

El grupo de animación Fondo 1922 ha convocado a toda la afición este domingo a las 16.30 horas en la calle Huesca, junto al SkyFi Castalia, para recibir al autobús del equipo en una tarde marcada en rojo por todo lo que hay en juego. Ni más ni menos que jugar el play-off de ascenso a Primera División.

La intención es que el Castellón sienta el empuje de su gente desde su llegada al estadio. Para ello, Fondo 1922 ha pedido a los seguidores que acudan con papelitos, confeti, globos y papel higiénico para dar color y fuerza a un recibimiento que se espera multitudinario. La consigna es clara: empezar a jugar el partido desde la calle y, entre todos, “meter el primer gol” desde la llegada del equipo.

Pero el recibimiento no será el único momento importante de la previa. Tras arropar al autobús, el club ha mandado una petición a la afición: "después de recibirlo todos dentro del estadio para el calentamiento". El objetivo es que los jugadores salten al césped con con la grada llena y el ambiente de las grandes ocasiones desde mucho antes del pitido inicial.

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Por eso, la solicitud es que a las 17.30 horas todos los albinegros estén dentro para recrear el ambiente vivido en citas inolvidables como las del Deportivo y el Alcorcón, cuando el SkyFi Castalia fue un factor diferencial