CD Castellón | Pablo Santiago confía en la clasificación al 'play-off': "Vamos a ver un Castalia lleno, ojalá cumplir el sueño"
El polivalente extremo albinegro, nacido en Eibar, es optimista de cara al partido del domingo: "Lo bueno es que dependemos de nosotros"
Pablo Santiago no es el jugador que acapare titulares ni que aparezca como el primer nombre en las tertulias futboleras. Sin embargo, a base de trabajo se ha ganado la confianza de Pablo Hernández y ha cuajado actuaciones brillantes, como el duelo ante el Almería, cuando marcó el 2-0 en el minuto 92 después de una presión que pocos jugadores harían. Creyó, encontró el error y marcó a puerta vacía.
Una de las curiosidades del partido del próximo domingo es que el Castellón se jugará el play-off ante el Eibar. ¿Saben quién es de Eibar? Pablo Santiago: "Sí, qué casualidad. Última jornada contra el Eibar", dijo de primeras. Sin embargo, al 18 albinegro le da igual el rival y solo tiene un objetivo entre ceja y ceja: lograr el billete del play-off: "La vamos a pelear con mucha ilusión, está todo muy igualado pero lo bueno es que dependemosde nosotros". A su vez, es consciente de que la afición del Castellón jugará un papel fundamental: "La gente nos apoyará muchísimo, vamos a ver un Castalia lleno y ojalá podamos cumplir el sueño", apuntó.
Además, comentó su posición en Huesca, donde jugó más atrás de lo habitual: "Creo que te tienes que adaptar, puedo jugar en muchas posiciones y quiero ayudar al equipo. Cuando me lo dijeron como uno más y creo que lo he hecho bien, me he sentido cómodo pero es verdad que estás más bajo", afirmó.
Por último, destacó la capacidad para retener la ventaja después de varios partidos en los que no lograron mantener el resultado. Y así, Pablo Santiago es optimista de cara a la última jornada.
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