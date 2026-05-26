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CD Castellón | Pablo Santiago confía en la clasificación al 'play-off': "Vamos a ver un Castalia lleno, ojalá cumplir el sueño"

El polivalente extremo albinegro, nacido en Eibar, es optimista de cara al partido del domingo: "Lo bueno es que dependemos de nosotros"

Pablo Santiago marcó el 2-0 del Castellón al Almería.

Pablo Santiago marcó el 2-0 del Castellón al Almería. / ERIK PRADAS

Aitor Aguirre

Castellón

Pablo Santiago no es el jugador que acapare titulares ni que aparezca como el primer nombre en las tertulias futboleras. Sin embargo, a base de trabajo se ha ganado la confianza de Pablo Hernández y ha cuajado actuaciones brillantes, como el duelo ante el Almería, cuando marcó el 2-0 en el minuto 92 después de una presión que pocos jugadores harían. Creyó, encontró el error y marcó a puerta vacía.

Una de las curiosidades del partido del próximo domingo es que el Castellón se jugará el play-off ante el Eibar. ¿Saben quién es de Eibar? Pablo Santiago: "Sí, qué casualidad. Última jornada contra el Eibar", dijo de primeras. Sin embargo, al 18 albinegro le da igual el rival y solo tiene un objetivo entre ceja y ceja: lograr el billete del play-off: "La vamos a pelear con mucha ilusión, está todo muy igualado pero lo bueno es que dependemosde nosotros". A su vez, es consciente de que la afición del Castellón jugará un papel fundamental: "La gente nos apoyará muchísimo, vamos a ver un Castalia lleno y ojalá podamos cumplir el sueño", apuntó.

Pablo Santiago rematando con la testa el esférico

Pablo Santiago rematando con la testa el esférico / CD Castellón / Marc Guidotti

Además, comentó su posición en Huesca, donde jugó más atrás de lo habitual: "Creo que te tienes que adaptar, puedo jugar en muchas posiciones y quiero ayudar al equipo. Cuando me lo dijeron como uno más y creo que lo he hecho bien, me he sentido cómodo pero es verdad que estás más bajo", afirmó.

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Por último, destacó la capacidad para retener la ventaja después de varios partidos en los que no lograron mantener el resultado. Y así, Pablo Santiago es optimista de cara a la última jornada.

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