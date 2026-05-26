Liga Hypermotion | Confirmados los horarios de los 'play-offs' de ascenso a Primera División

Este martes, LaLiga ha confirmado los horarios del ‘play-off’ de ascenso a Primera División de la temporada 2025/26, una promoción que volverá a decidir la tercera y última plaza para subir a la máxima categoría y que se disputará íntegramente en horario nocturno.

Las eliminatorias arrancarán el sábado 6 de junio y concluirán el sábado 20 con el encuentro definitivo que decidirá el último billete hacia LaLiga EA Sports.

Con Racing de Santander y Deportivo de la Coruña en Primera, tras obtener las dos plazas de ascenso directo, un grupo de equipos afronta la última jornada con opciones de ascenso. La igualdad es máxima. Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar apuran sus opciones cara a un domingo que se adivina apasionante.

Los play-offs

El organismo ha optado por concentrar todos los partidos a las 21.00 horas, una franja ya habitual en las grandes citas del fútbol español y que busca maximizar la audiencia televisiva en un tramo decisivo de la temporada. Además, todos los encuentros podrán seguirse a través de LaLiga TV Hypermotion y del canal Fútbol 2, mientras que la final contará también con emisión en Movistar Plus+.

La promoción volverá a enfrentar a los equipos clasificados entre la tercera y la sexta posición de LaLiga Hypermotion al término de la fase regular. El formato no cambia: el tercero se medirá al sexto y el cuarto al quinto en unas semifinales a doble partido. Los vencedores disputarán posteriormente la gran final por el ascenso.

La primera eliminatoria arrancará el sábado 6 de junio con el duelo entre el sexto y el tercer clasificado. El partido de ida se disputará a las 21.00 horas en el estadio del conjunto peor clasificado, siguiendo el criterio habitual del campeonato. Un día después, el domingo 7 de junio, llegará el turno para el enfrentamiento entre el quinto y el cuarto clasificado, también a partir de las 21.00 horas.

Los partidos de vuelta, entre semana

Los encuentros de vuelta se jugarán entre semana. El martes 9 de junio se resolverá la eliminatoria entre el tercero y el sexto, mientras que el miércoles 10 quedará decidido el cruce entre el cuarto y el quinto. Ambos partidos arrancarán igualmente a las 21.00 horas y tendrán como escenario el campo del equipo mejor clasificado durante la temporada regular.

Aficionados del CD Castellón en el Estadio SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

Una vez disputadas las semifinales llegará el turno para la gran final. El partido de ida está previsto para el domingo 14 de junio, también a las 21.00 horas, y enfrentará a los vencedores de ambas eliminatorias. La vuelta se jugará el sábado 20 de junio, nuevamente en horario nocturno, en el estadio del equipo mejor clasificado durante la liga regular.

La normativa en caso de empate

La normativa vuelve a otorgar ventaja deportiva a los clubs que hayan terminado más arriba en la clasificación. No solo disputarán la vuelta en casa, sino que conservarán el privilegio competitivo en caso de empate tras la prórroga. Como ya ocurrió en temporadas anteriores, no habrá tanda de penaltis en las eliminatorias: si persiste la igualada después de los 120 minutos avanzará el equipo mejor clasificado.

Ese detalle convierte la fase regular en un elemento todavía más decisivo y añade valor a cada posición de la clasificación final. Terminar tercero, cuarto o quinto no solo determina el rival, sino también el orden de los partidos y la posibilidad de resolver una eliminatoria en casa. Una circunstancia que históricamente ha tenido peso en el desenlace de muchas promociones.

Expectación

El ‘play-off’ de ascenso a Primera se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes productos televisivos del fútbol español por intensidad, dramatismo y repercusión económica.

El premio es mayúsculo. El vencedor de la final acompañará a los dos equipos que asciendan de manera directa y competirá la próxima temporada en Primera División, con el salto deportivo y financiero que ello supone. Para los aspirantes, la promoción representa una oportunidad única de culminar el trabajo de todo el año en apenas cuatro partidos.

Con los horarios ya oficiales, la cuenta atrás para la lucha por el ascenso entra definitivamente en marcha. Para aquellos que salgan vencedores de la última jornada, el mes de junio volverá a convertirse en el mes de la tensión, las eliminatorias al límite y los estadios entregados en busca de un objetivo que puede cambiar el futuro de un club.