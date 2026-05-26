La situación de los internacionales del CD Castellón: Uno de ellos se pierde el partido contra la SD Eibar

El apretado calendario del fútbol solapa el inicio de la preparación mundialista con el final de algunas Ligas. Es el caso de la Segunda División española, que marida no del todo bien con las ventanas FIFA. Lo sabe bien el CD Castellón, que ha perdido a un puntal como Brian Cipenga en repetidas ocasiones esta temporada.

El club albinegro está pendiente de sus internacionales. Primero, para el decisivo partido del domingo contra el Eibar (18.30 horas, SkyFi Castalia). Y después, en caso de conseguir la clasificación, para los futuros play-offs de ascenso.

Por lo pronto, el Castellón ya sabe que este domingo tendrá una baja. Awer Mabil ya se encuentra en Estados Unidos con la selección de Australia. El extremo orellut ha entrado en la prelista para el Mundial y fue citado para el stage de preparación. El 1 de junio sabrá si entra entre los 26 convocados.

Cipenga y Camara

Quien está ya entre los elegidos por la RD del Congo es Brian Cipenga. En principio, y salvo imprevisto, gracias a la predisposición del jugador y a la comprensión de la federación congoleña, el Castellón espera que demore su incorporación a los entrenamientos para el Mundial y pueda jugar este domingo contra el Eibar. Eso sí, está descartada su presencia para un hipotético play-off de ascenso.

Cipenga y Cámara bailan celebrando. / GABRIEL UTIEL

Caso distinto es el de Ousmane Camara. Su selección, Guinea, no acude al Mundial, pero tiene un amistoso contra Irlanda del Norte el jueves 4 de junio. Los jugadores están citados este jueves en Málaga, pero el delantero del Castellón también ha priorizado la causa albinegra. Estará el domingo en el SkyFi Castalia.

La situación de Mabil

El Castellón ha confirmado este martes que Awer Mabil ha sido convocado por la selección de Australia para la prelista del Mundial. La lista definitiva de hasta 26 jugadores para la Copa Mundial deberá presentarse antes del 1 de junio.

El extremo albinegro ya se encuentra en Estados Unidos junto a sus compañeros trabajando a las órdenes del seleccionador australiano. En la anterior convocatoria de marzo, el «7» orellut fue titular en la goleada de los australianos ante Curazao (5-1) y disputó la segunda parte completa en la victoria vs Camerún (1-0).

La selección australiana disputará dos amistosos antes del Mundial. Primero se enfrentará a México, uno de los coanfitriones de la Copa del Mundo, en el Rose Bowl de Pasadena (California) el 31 de mayo. Posteriormente, se medirá a Suiza en el Snapdragon Stadium de San Diego el 6 de junio.

En caso de ser seleccionada para la lista definitiva, su andadura en la Copa Mundial comenzará contra Turquía en Vancouver el 14 de junio. Encuadrados en el Grupo D, también se enfrentarán a Estados Unidos, coanfitrión del torneo, en Seattle el 19 de junio y a Paraguay en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara el 26 de junio. Quizá, con el CD Castellón representado.