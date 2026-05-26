El sueño del CD Castellón, la ilusión de toda una ciudad: "Queremos que los jugadores se sientan acompañados por todo Castellón"

El Fadrí ya mira al cielo en blanco y negro. Uno de los monumentos más emblemáticos de Castelló se sumó este martes al momento de máxima ilusión que vive el albinegrismo. El club y el Ayuntamiento de la capital de la Plana escenificaron la unión de los orelluts con la colocación de una bandera con el lema ¿Y si sí?, en el marco de una campaña conjunta cara al final de la temporada y, en especial, al partido de este domingo a las 18.30 horas en el SkyFi Castalia.

El Castellón recibe al Eibar sabiendo que una victoria asegura su presencia en las eliminatorias por el ascenso. «Este fin de semana tenemos dos citas muy importantes para nuestra ciudad y debemos animar a la ciudadanía a que acuda a apoyar tanto al CD Castellón, como al Amics del Bàsquet», destacó la concejala de Deportes, Maica Hurtado, durante la presentación de la iniciativa. En este sentido, Hurtado explicó que «desde el Ayuntamiento hemos apostado por una campaña promocional con banderolas, lonas, vinilos y cartelería para reforzar el apoyo de la afición y acompañar a ambos clubs en dos partidos decisivos».

Recibimiento

En el caso del Castellón, la ciudad sueña con regresar a Primera División, categoría que no pisa desde el lejano 1991. Por ello, el partido contra el Eibar puede ser de los que dejan huella, y el club ha citado a sus aficionados mucho antes de que eche a rodar la pelota. «Hemos convocado a la afición a las cuatro y media de la tarde. Queremos que esta vez el SkyFi Castalia no sea solo la gente que viene al estadio; queremos que haya un recibimiento al equipo para que los jugadores se sientan acompañados por toda la ciudad», comentó Alberto González, el director general de la entidad albinegra.

Aitor Aguirre

En ese sentido, el grupo de animación Fondo 1922 convocó a toda la afición este domingo a las 16.30 horas en la calle Huesca, junto al SkyFi Castalia, para recibir al autobús del equipo en una tarde de máxima ilusión. La intención es que el Castellón sienta el empuje de su gente desde su llegada al estadio. Para ello, Fondo 1922 ha pedido a los seguidores que acudan con papelitos, confeti, globos y papel higiénico para dar color y fuerza a un recibimiento que se espera multitudinario. La consigna es clara: empezar a jugar el partido desde la calle y, entre todos, «meter el primer gol» desde la llegada del equipo.

El recibimiento será a buen seguro espectacular, pero no será el único momento importante de la previa. Tras arropar al autobús, el club ha mandado otra petición a la afición: «Después de recibirlo todos dentro del estadio para el calentamiento». El objetivo es que los jugadores salten al césped con la grada llena y el ambiente de las grandes ocasiones desde mucho antes del pitido inicial.

Galería | Una ciudad, un sueño: el Fadrí es albinegro / CD Castellón

Colores albinegros

Mientras llega el día tan esperado, la ciudad va tomando color albinegro. También la Fedpecas se ha sumado a la petición de engalanar balcones con banderas del CD Castellón para apoyar a un proyecto y a unos jugadores que han convertido en posible lo que parecía imposible. Por eso ha triunfado el ¿Y si sí?, un lema que ha calado y está conectando con el ambiente que se respira en Castellón, donde la afición vive con nervios, orgullo y esperanza el tramo decisivo de la temporada a pocos días de medirse al Eibar en el encuentro decisivo para entrar en el play-off. La ilusión de toda una ciudad es el sueño del Castellón.