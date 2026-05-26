El súper domingo deportivo: Por la mañana el Amics-Albacete... y por la tarde el Castellón-Eibar: ¿habrá ascenso y 'play-off'?

La ciudad de Castellón vivirá este próximo domingo una jornada histórica para el deporte castellonense, con dos citas trascendentales para los principales clubes de la ciudad. El Amics Castelló disputará a las 12:00h en el Pabellón Ciutat de Castelló el partido de vuelta de la final por el ascenso a Primera FEB ante el Albacete con la necesidad de remontar seis puntos, mientras que el CD Castellón se jugará esa misma tarde, a las 18:30h en el SkyFi Castalia, el acceso al playoff de ascenso a Primera División. Si gana, no deberá hacer cábalas y será equipo de play-off.

Campaña de promoción a ambos partidos

Con motivo de este importante fin de semana, el Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha una campaña de promoción y apoyo a ambos encuentros, vistiendo la ciudad durante estos días con banderolas y cartelería para animar a toda la ciudadanía a respaldar a los equipos en dos partidos clave para el deporte local.

El acto de presentación de la campaña ha tenido lugar este martes en el Ayuntamiento y ha contado con la presencia de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y la concejala de Deportes, Maica Hurtado, además del director general ejecutivo del CD Castellón Alberto González.

Por parte del Amics Castelló, su presidente, Javier Fortuño, quiso agradecer al Ayuntamiento de Castellón el respaldo y la implicación mostrada con el club de cara a un partido tan decisivo, destacando la importancia de sentir el apoyo de toda la ciudad en un momento clave para la entidad y para el deporte castellonense. Un domingo que puede ser histórico y seguró que no dejará indiferente a nadie. Por la mañana Amics, por la tarde Castellón...