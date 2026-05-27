La boda de un aficionado del Castellón que podría coincidir con el play-off: "Si lo jugamos no me caso, por favor"

Lo que empezó como una frase lanzada entre risas acabó convirtiéndose en una ingeniosa pancarta y en una pequeña historia de fe albinegra. Carlos Peña prometió que, si el Castellón se clasifica para el play-off, no se casa. Y ahora, con el equipo a un partido de lograr el objetivo, aquella broma mantiene en vilo una boda y resume el estado emocional de una afición que sueña con volver a Primera 35 años después.

La promesa nació en Navidad, durante una comida de amigos. Carlos relata a Mediterráneo el origen de esta pancarta que incluso ha soltado las carcajadas de los jugadores del Castellón: «Miramos el calendario de la fase de ascenso y saltó la chispa. Vimos que si quedábamos sextos coincidiría con la boda, a lo que yo me vine un poco arriba y dije que si coincidían, yo no me casaba», recuerda. «El problema es que alguien lo grabó», admite.

Carlos junto a sus amigos, en la puerta del Alcoraz. / MEDITERRÁNEO

La historia terminó explotando en Huesca, donde sus amigos le organizaron la despedida de soltero para animar al Castellón. Allí apareció la pancarta y también una camiseta preparada para la ocasión. «Decidieron hacerme ambas cosas para que fuera el sábado y domingo por la capital y por el estadio», cuenta Carlos, convertido en uno de los protagonistas del desplazamiento albinegro. Tal fue así que su cartel fue talismán para vencer en Huesca y repetirá el próximo domingo: «Estará conmigo otra vez». La gran pregunta es si cumplirá lo dicho en caso de que el Castellón acabe sexto. «¿Cumplirlo? ¿Y si sí? El próximo 6 de junio te cuento», bromea.

¿Cómo lo ve su novia?

En casa, su futura mujer, también socia albinegra, se toma la historia con humor, aunque marca los límites. «Mi mujer dice que la broma está bien, pero que es una broma… yo no lo tenía tan claro como ella», admite Carlos. En el otro extremo están sus amigos, que ya fantasean con un plan alternativo si el equipo termina sexto. «Como quedemos sextos, se van a ir después de los primeros combinados que se hagan por la tarde», relata entre risas.

Cala y Carlos. / MEDITERRÁNEO

Junto a los jugadores

Además, explica que durante el sábado, mientras caminaban por Huesca, se cruzaron con varios futbolistas del Castellón : «Fueron muy cercanos, se rieron un buen rato con nosotros, o solo de mi situación. Por si acaso les hice el baile de Tincho y nos dijo que cuando ascendamos lo haría en el campo», recuerda. La complicidad llegó incluso al final del partido, cuando la alegría por la victoria se mezcló con varios guiños: «Al acercarse, algún jugador señalaba dónde estaba y se reían los muy sinvergüenzas, desde el cariño».

Carlos junto a los jugadores, en Huesca. / MEDITERRÁNEO

Así ve al equipo

Más allá de la anécdota, Carlos vive este momento que puede ser histórico con la máxima expectación: «Llegamos con confianza después del partido del domingo. Nos ha servido para volver a ser ese equipo que arriesga por querer ir hacia delante y que asfixia al rival cuando no tenemos balón», valoró sobre un triunfo vital para depender de sí mismos contra el Eibar el próximo domingo.

Sea cual sea el desenlace, para él esta temporada tiene un valor incalculable. «Si se consigue el play-off sería un éxito rotundo, pero si se consigue el ascenso… eso sería el temporadón de nuestras vidas», lanza con pasión.

Hay que destacar que Carlos nació en 1991 y nunca ha visto al Castellón en Primera División. Por eso esta recta final va mucho más allá de una pancarta, una broma entre amigos o una despedida de soltero diferente. Es el sueño de una generación que tiene el anhelo de vivir a su Castellón en la máxima categoría del fútbol nacional. A cinco partidos está de lograrlo.