Castellón | Así llega el Eibar: menos 'barro', pero con las mismas 'armas'

Hubo un tiempo en el que hablar del Eibar era hablar de partidos en el fango, de lluvia, de botas pesadas y de rivales incómodos hasta el último balón dividido. El fútbol moderno ha cambiado el barro por alfombras perfectas, pero algunas identidades sobreviven al paso del tiempo. El equipo armero que visitará el SkyFi Castalia ya no juega entre charcos, aunque conserva buena parte de aquel viejo manual: intensidad, área, disputa, centros laterales, juego aéreo y mucho oficio. Es lo que le espera este domingo, 31 de mayo del 2026, a las 18.30 horas, al CD Castellón.

Partido con barro en Ipurua, hace más de 10 años. / SD EIBAR

De donde viene

El dato que mejor explica su transformación es la distancia. Diez puntos llegó a estar el Eibar del play-off después de una primera vuelta gris, cerrada en la 16ª posición, con más dudas que certezas y lejos del papel que se le presuponía a uno de los clubes llamados a pelear por el ascenso. Desde entonces, el equipo de Beñat San José ha cambiado la cara de su temporada hasta llegar vivo al tramo final de LaLiga Hypermotion.

En casa

La reacción se ha construido, en buena medida, desde Ipurua. El estadio eibarrés ha vuelto a ser un refugio competitivo: allí, el Eibar ha sumado 46 puntos, con 14 victorias, cuatro empates y solo tres derrotas. Números de equipo grande como local y base de una escalada que le ha permitido pasar de mirar con preocupación la zona media a volver a discutir un sitio en la promoción.

Cambio de estilo

Pero la resurrección armera no se entiende solo por el factor campo. El Eibar ha vuelto a sus orígenes futbolísticos. Menos elaboración intrascendente, más verticalidad. Menos adorno, más eficacia. El conjunto guipuzcoano ha recuperado el juego directo, los centros laterales, las segundas jugadas y la presencia constante en el área rival como señas de identidad. Los números refuerzan esa sensación: ha lanzado más de 700 centros esta temporada, tiene a Corpas entre los principales centradores de la categoría y es el equipo que más duelos aéreos gana en Segunda, con 748.

Ahí está una de sus grandes amenazas para el CD Castellón. El Eibar no necesita dominar los partidos desde la posesión para llevarlos a su terreno. Le basta con hacerlos incómodos, alargarlos, cargarlos de duelos y convertir cada balón dividido en una oportunidad. Es un equipo preparado para vivir cerca del área, atacar rechaces y castigar cualquier desajuste defensivo.

Beñat San José, entrenador del Eibar. / LaLiga

Veteranía al poder

También ayuda la edad competitiva de su plantilla. Arbilla, Jair, Sergio Álvarez, Corpas, Bernat, Olaetxea, Toni Villa o Jon Bautista forman parte de un grupo veterano, con futbolistas acostumbrados a manejar escenarios de tensión. Jugadores curtidos en mil batallas, capaces de enfriar un partido, proteger una ventaja o convertir un duelo abierto en una prueba de oficio.

Referencia en ataque

En ataque, Javi Martón ha sido otro argumento de peso, con 14 goles y capacidad para fijar centrales, atacar centros y dar sentido a ese fútbol más directo. El Eibar ha encontrado en perfiles así la manera de simplificar su plan sin perder amenaza.

Aitor Aguirre

Por eso, el partido del SkyFi Castalia no enfrenta al Castellón con un rival cualquiera. Llega un Eibar que ha recuperado su vieja esencia justo cuando más lo necesitaba. Ya no hay tanto barro como antes, porque el fútbol moderno juega sobre césped impecable, pero las armas de los armeros siguen siendo las mismas: área, disputa, juego aéreo, experiencia y colmillo. Un Eibar reconocible. El de toda la vida.