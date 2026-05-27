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Manual para asistir al Castellón-Eibar: lo que se debe hacer y lo que está prohibido, los horarios...

El encuentro del domingo, a las 18.30 horas en el SkyFi Castalia, tiene una de las connotaciones especiales y una trascendencia histórica

Vídeo | Así ha sido el espectacular recibimiento a los futbolistas del CD Castellón

Vídeo | Así ha sido el espectacular recibimiento a los futbolistas del CD Castellón

Erik Pradas

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

El SkyFi Castalia se prepara para el encuentro más importante en décadas, con el premio de la clasificación para los play-off en juego, en una cita que promete perdurar en la retina del albinegrismo. Este CD Castellón-SD Eibar es decisivo.

El Castellón se juega contra el Eibar mucho más que tres puntos. Se juega convertir una temporada ya notable en histórica, sellar su presencia en el play-off de ascenso a LaLiga EA Sports y darse el derecho a soñar con Primera desde el SkyFi Castalia. El equipo albinegro llega a la última jornada metido de lleno en la pelea por la promoción, con una ventaja mínima sobre un Eibar que aterriza obligado a ganar y a esperar otros resultados. Para los de Pablo Hernández, la cuenta es clara: una victoria asegura el billete y evita depender de nadie; cualquier tropiezo abriría la puerta a una tarde de transistores y calculadoras.

El partido tiene, además, una carga simbólica evidente. Castalia estará lleno para empujar a un Castellón que hace no tanto miraba hacia otros objetivos y que ahora tiene ante sí la posibilidad de pelear por un ascenso que dispararía el proyecto. No es solo una final clasificatoria, sino una prueba de madurez: resistir la presión, competir contra un rival veterano y convertir el factor campo en el último empujón hacia el play-off.

El manual

Aquí, qué saber para el súper domingo.

  • Acudir al SkyFi Castalia. No hay entradas disponibles, salvo las que sean liberadas por los socios que no puedan acudir el domingo a las 18.30 horas al estadio. Es el ruego del club y de aquellos orelluts que pretendan acudir. Hay que aspirar al lleno total, a superar los 14.201 espectadores del Castellón-Racing (mejor dato de este curso).
  • Atención al resto de estadios. Prima el partido de casa: el Castellón depende de sí mismo. Si gana, al play-off (y si pierde, no). En caso de empate, a mirar a otros duelos: Deportivo-Las Palmas, Almería-Valladolid, Zaragoza-Málaga y Burgos-Andorra. El Castellón puede acabar tercero... u octavo.
  • En modo sufridor. Lo más probable es que sea un partido igualado, con momentos de apuros. Hay que estar preparado incluso si las cosas se tuercen: verse atrás en el marcador, penalti o expulsión en contra... El albinegrismo nunca lo ha tenido fácil, así que está acostumbrado a las adversidades.
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Aitor Aguirre

  • El recibimiento. El lugar, calle Huesca. La hora, las 16.30 (120 minutos antes de que el balón eche a rodar). La afición, entonces, empezará a jugar su encuentro. La segunda parte, a las cinco y media, cuando el ambiente dentro del recinto debe ya ser una caldera.
  • Qué llevar y qué no llevar. Se recomienda acudir con papelitos, confeti, globos y rollos de papel higiénico al recibimiento, pero no al interior del estadio, ya que LaLiga lo ha prohibido de forma tajante. Además, también se ruega, a la hora de recibir al autobús, guardar los móviles, ya que habrá medios (entre ellos, el Periódico Mediterráneo) que dejarán pruebas videográficas de este espectacular momento.
  • La implicación de todos. Los principales colectivos (Fondo 1922, Fedpecas, el hermanamiento de Pasión Albinegra...) ponen su granito de arena en la cita. Todo el albinegrismo, de la mano.

Noticias relacionadas y más

  • El respeto al rival. También hay que ser ejemplar con el Eibar, al que el Castellón ha cedido 550 entradas. En el caso de los armeros, tienen que ganar y esperar.
  • Pase lo que pase. La mejor temporada en 35 años. Saber valorar lo vivido en estos últimos meses, aun si el Castellón no se clasifica.

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