Manual para asistir al Castellón-Eibar: lo que se debe hacer y lo que está prohibido, los horarios...
El encuentro del domingo, a las 18.30 horas en el SkyFi Castalia, tiene una de las connotaciones especiales y una trascendencia histórica
El SkyFi Castalia se prepara para el encuentro más importante en décadas, con el premio de la clasificación para los play-off en juego, en una cita que promete perdurar en la retina del albinegrismo. Este CD Castellón-SD Eibar es decisivo.
El Castellón se juega contra el Eibar mucho más que tres puntos. Se juega convertir una temporada ya notable en histórica, sellar su presencia en el play-off de ascenso a LaLiga EA Sports y darse el derecho a soñar con Primera desde el SkyFi Castalia. El equipo albinegro llega a la última jornada metido de lleno en la pelea por la promoción, con una ventaja mínima sobre un Eibar que aterriza obligado a ganar y a esperar otros resultados. Para los de Pablo Hernández, la cuenta es clara: una victoria asegura el billete y evita depender de nadie; cualquier tropiezo abriría la puerta a una tarde de transistores y calculadoras.
El partido tiene, además, una carga simbólica evidente. Castalia estará lleno para empujar a un Castellón que hace no tanto miraba hacia otros objetivos y que ahora tiene ante sí la posibilidad de pelear por un ascenso que dispararía el proyecto. No es solo una final clasificatoria, sino una prueba de madurez: resistir la presión, competir contra un rival veterano y convertir el factor campo en el último empujón hacia el play-off.
El manual
Aquí, qué saber para el súper domingo.
- Acudir al SkyFi Castalia. No hay entradas disponibles, salvo las que sean liberadas por los socios que no puedan acudir el domingo a las 18.30 horas al estadio. Es el ruego del club y de aquellos orelluts que pretendan acudir. Hay que aspirar al lleno total, a superar los 14.201 espectadores del Castellón-Racing (mejor dato de este curso).
- Atención al resto de estadios. Prima el partido de casa: el Castellón depende de sí mismo. Si gana, al play-off (y si pierde, no). En caso de empate, a mirar a otros duelos: Deportivo-Las Palmas, Almería-Valladolid, Zaragoza-Málaga y Burgos-Andorra. El Castellón puede acabar tercero... u octavo.
- En modo sufridor. Lo más probable es que sea un partido igualado, con momentos de apuros. Hay que estar preparado incluso si las cosas se tuercen: verse atrás en el marcador, penalti o expulsión en contra... El albinegrismo nunca lo ha tenido fácil, así que está acostumbrado a las adversidades.
- El recibimiento. El lugar, calle Huesca. La hora, las 16.30 (120 minutos antes de que el balón eche a rodar). La afición, entonces, empezará a jugar su encuentro. La segunda parte, a las cinco y media, cuando el ambiente dentro del recinto debe ya ser una caldera.
- Qué llevar y qué no llevar. Se recomienda acudir con papelitos, confeti, globos y rollos de papel higiénico al recibimiento, pero no al interior del estadio, ya que LaLiga lo ha prohibido de forma tajante. Además, también se ruega, a la hora de recibir al autobús, guardar los móviles, ya que habrá medios (entre ellos, el Periódico Mediterráneo) que dejarán pruebas videográficas de este espectacular momento.
- La implicación de todos. Los principales colectivos (Fondo 1922, Fedpecas, el hermanamiento de Pasión Albinegra...) ponen su granito de arena en la cita. Todo el albinegrismo, de la mano.
- El respeto al rival. También hay que ser ejemplar con el Eibar, al que el Castellón ha cedido 550 entradas. En el caso de los armeros, tienen que ganar y esperar.
- Pase lo que pase. La mejor temporada en 35 años. Saber valorar lo vivido en estos últimos meses, aun si el Castellón no se clasifica.
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