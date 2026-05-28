Castellón-Eibar | Beñat Gerenabarrena: "Estamos todos muy motivados"

Beñat Gerenabarrena ha sido uno de los descubrimientos del CD Castellón esta temporada. El centrocampista de Lekeitio, cedido por el Athletic, ha conquistado el corazón de los orelluts con un fútbol generoso y tenaz.

Gere, que en los últimos meses ha alternado la posición de mediocentro con la de lateral derecho, ha subrayado la confianza y la motivación del equipo en la antesala del duelo contra la SD Eibar. Una victoria clasifica al Castellón para el play-off de ascenso.

Estas han sido sus frases en la sala de prensa.

El ánimo del equipo

"Estamos con mucha ilusión. Muy contentos porque dependemos de nosotros, que es lo que queríamos y con muchas ganas de que llegue el partido y muy motivados".

¿Imaginó estar así al llegar en verano?

"Cuando llegué en pretemporada y vi al equipo, sinceramente confiaba, pero a la vez no piensas que tu primer año en Segunda vaya a ser tan bonito. Temporadas así hay que disfrutarlas porque no es habitual".

Secuelas del choque en Huesca

"Estoy bien. Tengo cuatro grapas, pero ni me molestan ni me afectan para nada".

Beñat Gerenabarrena presionando a un rival / LaLiga

Recibimiento de la afición

"Es algo que llevamos diciendo todo el año: el apoyo que nos ha ofrecido la afición ha sido increíble. En los momentos jodidos sentir el cariño y la fuerza se agradece mucho. Sabemos todos lo importante que es este partido. Seguro que estarán en el recimiento, con la calle Huesca a tope, y en el calentamiento también y después en el partido".

¿Último partido? Su futuro

"Sinceramente, no pienso en eso, en que pueda ser el último. Solo pienso en el objetivo del equipo, en ayudar al máximo, es lo que pienso ahora, solo en ganar. Lo que tenga que venir, vendrá. De mi futuro no sé nada, ya se verá".

El Eibar, próximo rival

"Ya se ha visto el equipo que es. Jugadores muy completos, con calidad, técnica, guerreros... La segunda vuelta ha sido increíble, de admirar. Sabemos sus fortalezas y sus debilidades, pero solo pensamos en hacer bien nuestro trabajo".

"Al final, que pueda haber espacios nos va a venir bien, aunque sabemos que nos podemos adaptar a cualquier situación de partido y es lo que confiamos".

Una gran noche en el SkyFi Castalia

"He tenido la suerte de que la ciudad se ha portado muy bien conmigo y tengo amigos de Castellón que me han contado (grandes ambientes en Castalia) y solo me ha servido para motivarme más. Se lo he contado a compañeros y estamos todos muy motivados, con ganas de liarla".

El valor del triunfo en Huesca

"Fue un partido muy difícil. En esta categoría cualquier equipo lo es. En este caso, la importancia era muy grande, ya se ha visto que por eso dependemos de nosotros. Otra situación, depender de otros, hubiera sido más jodida".

Gerenabarrena celebra el primer gol del Castellón-Andorra. / GABRIEL UTIEL

Las cuentas por las posiciones

"Cualquier equipo puede ganar en casa o fuera, en esta categoría, porque hay mucho nivel. Lo único que sabemos es que si ganamos entramos, y lo que buscamos es cumplir ese objetivo".

Los cambios de posición

"He jugado toda mi vida en el medio del campo, es mi posición. Siempre estaré más cómodo donde he trabajado tantas horas, pero Pablo ya lo sabe, y el cuerpo técnico también, que estoy cómodo (en la defensa). He jugado de pequeño alguna vez en ese puesto. Sobre todo es pensar en ayudar al equipo. Mientras se gane, lo que sea".