El CD Castellón B pone punto final a los entrenamientos con dudas e interrogantes

El CD Castellón B finalizó los entrenamientos de esta temporada 2025/26 que acabó con un doloroso final con el descenso del filial albinegro de Segunda a Tercera Federación. Ahora es tiempo de planificación, de reestructuración de la plantilla y también del cuerpo técnico. Muchas salidas del plantel y algunos chavales que tendrán continuidad en el próximo proyecto.

En los últimos entrenamientos no ha estado el técnico Óscar López. Ha sido Luis Cubero, el entrenador que dirigió al juvenil A albinegro durante la segunda vuelta, el que tomó las riendas de un grupo de chavales que combinó algunos del filial y otros del juvenil A y B.

Despedidas

Tanto en el entrenamiento del miércoles como en el de este jueves varios chavales acabaron la sesión de trabajo con lágrimas en los ojos. Para algunos de ellos era la última vez que iban a entrenar con el CD Castellón B. Dentro de poco iniciarán nuevos retos en otros clubes. Casi es ley de vida.

Finalizados los entrenamientos, ahora se pasará a la planificación del filial albinegro para el curso liguero 2026/27. Ver qué futbolistas quieren o pueden continuar, a quién se elige para llevar las riendas el equipo, qué chavales dan el salto del juvenil A y también si se cierran fichajes. Uno está claro que es el centrocampista pontevedrés Manu Portela, procedente del Villarreal C.