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Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut | El CD Castellón, convencido de ganar en un Castalia que ya se prepara para un día grande

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El CD Castellón, convencido de ganar la final por el play off en un Castalia que ya se prepara para un día grande

El CD Castellón, convencido de ganar la final por el play off en un Castalia que ya se prepara para un día grande / Mediterráneo

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut analizamos la previa del partido que cerrará la temporada regular y en el que el CD Castellón se jugará una plaza de play off ante la SD Eibar en Castalia.

El programa repasa el ambiente que se vive alrededor del decisivo encuentro, las claves deportivas del duelo y las opciones del conjunto albinegro de entrar en la promoción de ascenso.

Escucha el nuevo episodio

Con José Luis Gual, Enrique Ballester, Pablo Casado, Luis Pastor y David Peris, psicólogo deportivo. Además, las declaraciones del centrocampista Beñat Gerenabarrena.

Escúchalo en Spotify

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

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👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

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