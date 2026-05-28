David Cubillas en el Castellón-Eibar: Mucho más que un saque de honor

El Castellón-Eibar tendrá una fuerte carga emocional. A lo que está en juego (el play-off de ascenso a Primera División) se unen el recibimiento al autocar del equipo orellut y guiños al pasado reciente del club: el castellonense David Cubillas, uno de los capitanes más emblemáticos de los últimos tiempos, realizará el saque de honor. Cubillas ha colgado las botas tras finalizar la temporada con el Tarazona.

La elección del delantero no es casual. Pocos futbolistas representan mejor el renacimiento reciente del CD Castellón que el atacante de Castelló, un jugador que apostó por el club cuando atravesaba uno de los momentos más delicados de su historia y que acabó convirtiéndose en símbolo de resistencia, compromiso y sentimiento albinegro. Su presencia sobre el césped del SkyFi Castalia, antes de que a partir de las 18.30 horas ruede el balón frente al Eibar, promete uno de esos instantes capaces de poner de pie a todo el estadio incluso antes del pitido inicial.

Trayectoria

Cubillas llegó al CD Castellón en verano de 2017. Entonces, la entidad militaba en Tercera División y trataba de salir de un largo túnel deportivo e institucional. El delantero decidió regresar a su ciudad, renunciando a la Segunda B, para enrolarse en un proyecto que todavía estaba lejos del fútbol profesional. Aquella apuesta marcó un antes y un después tanto para el jugador como para el club.

Desde el primer día encajó a la perfección en el sentimiento orellut. Por carácter, por implicación y también por rendimiento. En su primera campaña anotó 21 goles y fue decisivo para lograr el ansiado ascenso a Segunda B.

David Cubillas y el CD Castellón, en imágenes / Archivo Mediterráneo / Levante de Castelló / Agencias

En Segunda B siguió siendo importante. Ayudó a consolidar al equipo y, sobre todo, dejó momentos imborrables para la afición. Uno de ellos llegó en el verano de 2020, en pleno formato exprés de ascenso tras la pandemia. En la eliminatoria frente a la Peña Deportiva apareció para marcar el gol que clasificaba al Castellón para la final del play-off. Poco después, el conjunto albinegro regresaba al fútbol profesional una década después.

La historia de Cubillas en el Castellón también tuvo capítulos de sufrimiento. Vivió el descenso desde Segunda División, soportó años no tan buenos, pero nunca escondió la cara en los momentos complicados. Precisamente ahí terminó de cimentar su condición de capitán y referente del vestuario. Porque el delantero castellonense no solo era valorado por sus goles, sino también por la manera en que entendía el escudo.

Su momento más épico llegó seguramente en junio de 2023. El Castellón se enfrentaba al Deportivo de La Coruña en las semifinales del play-off de ascenso a Segunda División y el partido caminaba hacia el desenlace más dramático posible. En la prórroga, cuando las fuerzas ya escaseaban, Cubillas emergió en el área para cabecear el 4-3 definitivo que desató la locura entre miles de aficionados albinegros. Aquel gol quedó grabado para siempre en la memoria reciente del club. Aunque el ascenso acabaría escapándose días después ante el Alcorcón, la imagen del delantero celebrando aquel tanto permanece como una de las fotografías icónicas del nuevo Castellón.

Cubillas celebra la victoria contra el Deportivo de la Coruña. / KMY ROS

Tras cerrar su etapa en Castalia, el delantero emprendió una nueva aventura en la SD Tarazona. Allí también ejerció como capitán y veterano de referencia hasta anunciar hace apenas unas semanas su retirada definitiva del fútbol profesional. Lo hizo después de más de 500 partidos en su carrera y tras superar incluso una grave lesión de tibia y peroné sufrida en 2024.

Ahora, la oportuna invitación del club le devuelve a Castalia en uno de los partidos más bonitos de los últimos años. El duelo ante el Eibar puede meter al Castellón en el play-off de ascenso a Primera División y el club ha querido unir pasado y presente en una misma tarde. Mientras miles de aficionados preparan un recibimiento histórico al autobús del equipo y el estadio presentará un lleno absoluto, la figura de Cubillas servirá también para recordar el camino recorrido hasta llegar aquí.

Porque antes de soñar con Primera hubo temporadas de barro, desplazamientos en Tercera y años de frustración acumulada. Y en ese trayecto siempre apareció el “9” peleando cada balón como si fuera el último. Por eso, cuando David Cubillas salte al césped para realizar el saque de honor, no será solo un homenaje a un exjugador. Será el reconocimiento a uno de los grandes símbolos del resurgir moderno del CD Castellón. El punto idóneo de emoción.