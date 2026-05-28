El precedente del 2019 y el gol que cambió el rumbo del Castellón: «Viví con una alegría inmensa ese momento»

¿Cuándo fue la última vez que el Castellón llegó a la jornada final de una liga regular, excluyendo los play-off, en casa y jugándose algo importante? Pues hay que remontarse a siete años atrás, en el epílogo del ejercicio 2018/2019 (recuerden que salió bien, y eso que, entonces, no dependía de sí mismo).

Para los desmemoriados, aquel desenlace del 19 de mayo del 2019 fue uno de esos momentos que cambiaron la historia del Castellón. Era su primera campaña en Segunda B después de aquellos interminables siete años en Tercera, pero todo apuntaba a un rápido regreso al pozo. Los albinegros, a 10 jornadas del final, eran colistas y tenían la permanencia a 10 puntos, pero obraron una milagrosa reacción para salvarse, literalmente, en el último suspiro, con un gol propio y otro ajeno (ambos más allá del 90’). Un año después (en realidad, 14 meses, por la pandemia) sellaban su penúltimo ascenso a la categoría de plata.

El Castellón recibía, en esa 38ª jornada, al Barcelona B, que ya no se jugaba nada. Tenía ante sí los tres escenarios posibles: bajar directamente, prolongar el suspense en un play-out por la permanencia o salvarse. Y sucedió esto último, gracias a un gol de César Díaz en el descuento, segundos después de que un Conquense ya descendido arrastrara al Alcoyano a Tercera con otro tanto agónico.

Una buena forma de afrontar los desafíos es con la experiencia previa. Aquella tarde primaveral empezó como debe arrancar el Castellón-Eibar, con un estadio lleno y entregado, aun a sabiendas de que no todo pasaba por Castalia.

En el 94’, falta en el semicírculo del área. Y ahí aparece César Díaz para marcar un tanto decisivo con su pequeña gran intrahistoria. «Le quería pegar con tanta fuerza a la pelota para que superara la barrera, que me resbalé», cuenta. El balón atravesó el muro por el centro y superó al guardameta culé. «Viví con una alegría inmensa ese momento», relata el atacante.

Aitor Aguirre

Un día para el recuerdo

Lo cierto es que el manchego considera aquel gol el más importante de su carrera (y metió unos cuantos). «En lo personal, es uno de los goles más importantes, junto a otro que metí en el ascenso del Albacete», cuenta a Mediterráneo. «Más incluso, porque volver otra vez a Tercera División habría sido un mazazo muy grande para un club como el Castellón», matiza.

El Castellón celebrando la permanencia en Segunda División B, en mayo del 2019. / MEDITERRÁNEO

El contexto

César Díaz había llegado procedente del Racing de Santander en enero de aquel mismo año, marchándose al término del ejercicio 2021/2022, dejando su huella en el albinegrismo: 22 goles y cuatro asistencias en 109 compromisos oficiales. Después recaló en el Atlético Saguntino (Segunda Federación), donde una lesión le obligó a colgar las botas antes de tiempo, a los 36 años.

«Hacía poco tiempo que jugaba en el Castellón, pero en seguida noté el apoyo de la gente, el sentimiento, el cariño... Por eso recuerdo aquel día como uno de los momentos más felices de mi carrera», señala el atacante albaceteño.

«Es difícil no preguntar sobre lo que sucede en otros partidos» Aquel 19 de mayo, al Castellón no le valía con ganar, como le sucede este domingo. Además, aun en el caso de derrotar al Eibar de aquí a tres días, lo que pase en el Deportivo-Las Palmas, Almería-Valladolid, Zaragoza-Málaga y Burgos-Andorra marcará su posición final y la hoja de ruta en la promoción de ascenso. «Estábamos pendientes de otros resultados, así que durante el encuentro mirabas al banquillo», recuerda César Díaz. «Es difícil no preguntar lo que sucede en otros partidos», comenta el manchego. Debido a ese increíble desenlace, César Díaz también tiene en la memoria lo que pasó una vez terminó el encuentro de Castalia. «Nos quedamos en el césped, a la espera de que acabara el otro encuentro [Alcoyano-Conquense] para confirmar que nos salvábamos», señala el albaceteño. El mal menor habría abocado al Castellón a disputar un play-out, similar al que, por desgracia, ha mandado de vuelta al Castellón B en Segunda Federación. César Díaz, natural del pueblo albaceteño de Villamalea, vive actualmente en València, de donde es su mujer. Se retiró en 2023 por las lesiones (militaba en el Atlético Saguntino), aunque no ha perdido el vínculo con el fútbol. «Estoy contento con el ascenso del Racing a Primera, ya está la mitad del trabajo hecho: ahora, solo falta el del Castellón», bromea el atacante, con un pasado también en el propio Albacete, Alcoyano, Zamora... (aunque fue con los manchegos y con los albinegros con los que más encuentros disputó).

Protagonismo para un compañero

César Díaz compartió titularidad, en ese recordado Castellón-Barcelona B, con David Cubillas. Éste será el encargado de hacer el saque de honor, el domingo a las 18.30 horas, en el SkyFi Castalia, una vez ha anunciado que cuelga las botas.

Será un aliciente más en una tarde en la que el albinegrismo pretende prolongar su sueño de volver a la élite, categoría que perdió un 9 de junio de 1991. Esta vez, dependiendo de sí mismo.