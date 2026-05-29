Castellón-Eibar: Horario, televisión y cómo conseguir las últimas entradas

El CD Castellón afronta este domingo uno de los partidos más bonitos de los últimos años. El conjunto albinegro recibe a la SD Eibar en el SkyFi Castalia a las 18.30 horas, en la última jornada de LaLiga Hypermotion, con el objetivo de certificar su presencia en el play-off de ascenso a Primera División. El ambiente en la capital de la Plana apunta a ser espectacular, con un estadio completamente lleno y una afición entregada desde el recibimiento de las 16.30 para empujar a los de Pablo Hernández hacia una clasificación histórica.

El equipo castellonense llega a la cita dependiendo de sí mismo. Una victoria aseguraría la presencia en las eliminatorias de ascenso, mientras que el empate obligaría a mirar otros campos y esperar combinaciones. Precisamente por ello, el vestuario insiste durante toda la semana en centrarse exclusivamente en su partido y no estar pendientes de resultados ajenos.

Enfrente estará un Eibar que también necesita ganar. El conjunto armero ha firmado una segunda vuelta extraordinaria (la mejor de toda la categoría) y llega al SkyFi Castalia como uno de los equipos más en forma del campeonato. Los números del equipo vasco en los últimos meses le avalan y convierten el duelo en una auténtica final para ambos conjuntos.

Horario del Castellón-Eibar

El encuentro entre el Castellón y el Eibar se disputará este domingo a las 18.30 horas en el Estadio SkyFi Castalia, en horario unificado junto al resto de partidos con implicaciones en la lucha por el play-off.

LaLiga ha decidido mantener la simultaneidad en una jornada decisiva, en la que numerosos equipos todavía se juegan objetivos importantes tanto por arriba como por abajo.

Dónde ver el Castellón-Eibar por televisión

El partido podrá seguirse en directo a través de las plataformas habituales que emiten LaLiga Hypermotion. El Castellón-Eibar estará disponible en Movistar Plus+, Amazon Prime Video y DAZN, además de los operadores que incluyen el canal de LaLiga TV Hypermotion en sus paquetes deportivos.

También podrá seguirse toda la previa y el minuto a minuto a través del periódico Mediterráneo.

Cómo conseguir entradas

La enorme expectación generada por el partido ha provocado que no queden entradas disponibles para el público general. El club anunció hace días el cartel de “no hay billetes” y el SkyFi Castalia presentará un lleno absoluto para acompañar al equipo en una cita decisiva.

La única posibilidad de conseguir entradas pasa ahora por el sistema de liberación de asientos de abonados. Aquellos socios que finalmente no puedan acudir al encuentro tienen la posibilidad de liberar su localidad para que otro aficionado pueda adquirirla a través de la plataforma oficial del club.

Entrenamiento de los 'orelluts', en la Ciudad Deportiva Globeenergy, antes del Castellón-Eibar / Manolo Nebot

De este modo, durante los días previos al encuentro y hasta pocas horas antes del inicio, pueden ir apareciendo entradas puntuales según los abonados vayan liberando sus asientos. Desde el club recomiendan consultar de manera constante la web oficial, ya que las localidades disponibles desaparecen prácticamente al instante debido a la altísima demanda existente.

La fiebre albinegra se ha disparado en las últimas semanas y miles de aficionados quieren acompañar al equipo en una tarde que puede convertirse en histórica. De hecho, el ambiente en los alrededores del SkyFi Castalia comenzará varias horas antes del partido, con recibimientos organizados y una movilización masiva de seguidores.

Un premio a una temporada sobresaliente

Más allá de lo que ocurra este domingo, el Castellón llega a la última jornada después de completar una temporada muy por encima de las expectativas iniciales. Tras lograr la permanencia el curso pasado en Segunda División, el conjunto albinegro no solo ha competido con naturalidad en la categoría, sino que ha conseguido mantenerse durante muchas jornadas en posiciones de play-off e incluso coquetear con el ascenso directo.

El estilo valiente y ofensivo del equipo de Pablo Hernández ha convertido al Castellón en uno de los conjuntos más atractivos de la competición. La afición ha disfrutado durante casi toda la campaña de un equipo reconocible, protagonista y competitivo frente a rivales con presupuestos mayores en la pugna por el ascenso.

Ahora, todo queda reducido a 90 minutos (más el añadido). El premio sería gigantesco: seguir soñando con el regreso a Primera División después de décadas de espera. La afición lo sabe y por eso Castalia vivirá una de esas tardes que quedan marcadas en la memoria colectiva del castellonismo.

El Castellón necesita ganar para no depender de nadie. El Eibar también llega obligado. Dos equipos ofensivos, dos proyectos ambiciosos y un estadio lleno hasta la bandera convierten el duelo de este domingo en una auténtica final anticipada. Una final por un play-off de ascenso.